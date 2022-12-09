Yeni yıl yaklaşırken vatandaşlar, 65 yaş aylığı ne kadar olacak 2023? Sorusunu merak ediliyor ve araştırılıyor. Yeni yılda 65 yaş aylığı ne kadar olacak? Sorusu, gündemde yer alıyor. Peki, 65 yaş aylığı ne kadar olacak 2023? Yeni yılda 65 yaş aylığı ne kadar olacak?

Yeni yılda yapılacak olan zamlar, vatandaşlar tarafından heyecan ve merakla bekleniyor. Merak edilen zamlardan bir tanesi de 65 yaş aylığı oluyor. 65 yaş aylığının ne kadar olacağını merak eden vatandaşlar, 65 yaş aylığı ne kadar olacak 2023? Yeni yılda 65 yaş aylığı ne kadar olacak? Sorularını arama motorları üzerinde araştırıyor. Peki, 65 yaş aylığı ne kadar olacak 2023? Yeni yılda 65 yaş aylığı ne kadar olacak?

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLACAK 2023?

65 yaş aylığının ne kadar olacağına dair henüz net bir rakam belirtilmedi. Fakat şu an 1684 TL olan 65 yaş alığını, asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa 2 bin 189 TL, yüzde 40 artış olursa 2 bin 357 TL, yüzde 50'lik artış olursa 2 bin 526 TL olacak.