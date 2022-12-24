Yaşlılık maaşı zamlandı! 2023 yaşlılık maaşı zamlı asgari ücretin açıklanmasıyla belli oldu. Yüzde 54.5'lik zam ile asgari ücret 8 bin 500 TL oldu. Asgari ücret zammının ardından 65 yaş aylığı da yükseldi. Peki, 65 Yaş aylığı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Yeni 65 yaş aylığı ile yaşlılık maaşı kaç TL olacak, ne kadar zam geldi?

65 yaş aylığı 2023 yılında diğer sosyal yardımlar gibi zamlı olarak ödenecek. Yaşlılık maaşı olarak da bilinen bu ödeme, memur zammı doğrultusunda artış gösteriyor. Bu kapsamda 65 yaş aylığı ne kadar oldu sorusu yılın son günlerinde sıkça merak ediliyor. Peki, 65 Yaş aylığı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Yeni 65 yaş aylığı ile yaşlılık maaşı kaç TL olacak, ne kadar zam geldi? İşte detaylar haberimizde...

YAŞLILIK MAAŞI 2023 YILINDA NE KADAR OLACAK?

65 yaş aylığına yapılacak zam tutarı da yeni asgari ücretle değişiklik gösterecek. Mevcut 65 yaş aylığı 1684 lira olarak ödeniyor.

65 yaş, engelli ve evde bakım aylığı gibi sosyal yardımlardan yararlanmak kolaylaşacak. Bu yardımlardan yararlanmak için aranan hane içindeki kişi başı gelir sınırı yükselecek. 65 yaş ve engelli aylıklarında bin 833 lira olan kişi başı gelir sınırı 2 bin 835 liraya, evde bakım desteğinde 3 bin 666 lira olan kişi başı gelir sınırı 5 bin 671 liraya çıkacak. Bu sosyal yardımların tutarı ise memur maaş katsayısıyla yükselecek.

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak tarihinde açıklanacak. Aralık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı netleşecek.

Bu rakamların açıklanmasının ardından memur maaş zammı da netleşecek.