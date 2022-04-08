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64.GRAMMY ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU!

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64.GRAMMY ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU!

Koronavirüs nedeniyle iki kez ertelenen müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri, dün gece sahiplerini buldu.

Jon Batiste gecede beş ödül kazanırken tüm dikkatleri üzerine çekerken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın saldırısındaki ülkesinin yeniden özgürlüğüne kavuşabilmesi için destek istedi.

Koronavirüs salgınından dolayı iki kez ertelenen 64. Grammy Ödülleri dün gece Las Vegas'ta sahiplerini buldu.

Gecede 11 dalda aday gösterilen Jon Bariste, Yılın Albümü de dahil olmak üzere 5 ödül birden aldı.

Silk Sonic grubu da gecede Yılın Kaydı Ödülü'yle birlikte 4 ödül alırken Olivia Rodrigo ile Foo Fighters üçer Grammy Ödülü aldı.

ZELENSKİ ÜLKESİ İÇİN DETSEK İSTEDİ

Lil Nas X, BTS, Silk Sonic, Lady Gaga, Olivia Rodrigo, Jon Batiste, Justin Bieber, Daniel Caesar, Billie Eilish gibi isimlerin sahne aldığı 2022 Grammy Ödülleri'nde ülkesi Rusya saldırısı altında olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de anlamlı bir konuşma yaptı.

Zelenski konuşmasında ülkesinin özgürlüğe kavuşması için herkesten destek istedi. John Legend de Ukraynalı sanatçılarla birlikte Free (Özgür) adlı şarkıyı seslendirdi.

,İşte 64. Grammy Ödülleri'nin sahipleri...

We Are - Jon Batiste

Silk Sonic - Leave the Door Open

Kanye West ft Jay-Z - Jail

Tyler, the Creator - Call Me If You Get Lost

Kanye West ft The Weekend & Lil Baby - Hurricane

Rufus Du Sol - Alive

Olivia Rodrigo - Drivers License

Black Coffee - Subconsciously

Foo Fighters - Making a Fire

Foo Fighters - Medicine at Midnight

St. Vincent - Daddy's Home

Jon Batiste - Freedom

Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo - Drivers License

Kiss Me More - Doja Cat feat. SZA

Leave The Door Open -Silk Sonic

Pick Up Your Feelings - Jazmine Sullivan

Leave The Door Open - Silk Sonic

Heaux Tales - Jazmine Sullivan

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Grammy Ödülleri, Gündem, Magazin, Haberler

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