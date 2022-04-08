64.GRAMMY ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU!

Jon Batiste gecede beş ödül kazanırken tüm dikkatleri üzerine çekerken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın saldırısındaki ülkesinin yeniden özgürlüğüne kavuşabilmesi için destek istedi.

Koronavirüs salgınından dolayı iki kez ertelenen 64. Grammy Ödülleri dün gece Las Vegas'ta sahiplerini buldu.

Gecede 11 dalda aday gösterilen Jon Bariste, Yılın Albümü de dahil olmak üzere 5 ödül birden aldı.

Silk Sonic grubu da gecede Yılın Kaydı Ödülü'yle birlikte 4 ödül alırken Olivia Rodrigo ile Foo Fighters üçer Grammy Ödülü aldı.

ZELENSKİ ÜLKESİ İÇİN DETSEK İSTEDİ

Lil Nas X, BTS, Silk Sonic, Lady Gaga, Olivia Rodrigo, Jon Batiste, Justin Bieber, Daniel Caesar, Billie Eilish gibi isimlerin sahne aldığı 2022 Grammy Ödülleri'nde ülkesi Rusya saldırısı altında olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de anlamlı bir konuşma yaptı.

Zelenski konuşmasında ülkesinin özgürlüğe kavuşması için herkesten destek istedi. John Legend de Ukraynalı sanatçılarla birlikte Free (Özgür) adlı şarkıyı seslendirdi.

,İşte 64. Grammy Ödülleri'nin sahipleri...

YILIN ALBÜMÜ

We Are - Jon Batiste

YILIN ŞARKISI

Silk Sonic - Leave the Door Open

EN İYİ RAP ŞARKISI

Kanye West ft Jay-Z - Jail

EN İYİ RAP ALBÜMÜ

Tyler, the Creator - Call Me If You Get Lost

EN İYİ MELODİK RAP PERFORMANS

Kanye West ft The Weekend & Lil Baby - Hurricane

EN İYİ DANS/ELEKTRONİK KAYIT

Rufus Du Sol - Alive

EN İYİ POP SOLO PERFORMANS

Olivia Rodrigo - Drivers License

EN İYİ DANS/ELEKTRONİK ALBÜM

Black Coffee - Subconsciously

EN İYİ ROCK PERFORMANSI

Foo Fighters - Making a Fire

EN İYİ ROCK ALBÜMÜ

Foo Fighters - Medicine at Midnight

EN İYİ ALTERNATİF MÜZİK ALBÜMÜ

St. Vincent - Daddy's Home

EN İYİ KLİP

Jon Batiste - Freedom

EN İYİ YENİ SANATÇI

Olivia Rodrigo

EN İYİ SOLO PERFORMANS

Olivia Rodrigo - Drivers License

EN İYİ İKİLİ YA DA GRUP PERFORMANSI

Kiss Me More - Doja Cat feat. SZA

EN İYİ R&B PERFORMANSI

Leave The Door Open -Silk Sonic

Pick Up Your Feelings - Jazmine Sullivan

EN İYİ R&B ŞARKISI

Leave The Door Open - Silk Sonic

EN İYİ R&B ALBÜMÜ

Heaux Tales - Jazmine Sullivan

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