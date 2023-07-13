63 yıldır, Assos'u gezen turistlerin anılarını 35 defterde biriktirdi

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behram köyünde lokanta işleten Hasan Cengiz (79), Assos Antik Kenti ile Athena Tapınağı'nı gezen turistlerin yaşadıklarını yazmaları için anı defteri açtı. Assos bölgesini gezerken Hasan Cengiz'in işletmesinde yemek yiyen turistlerin yazdığı 63 yıllık anılar, 35 defterde toplandı.

Kentin, önemli tarihi ve turizm bölgeleri içinde yer alan Ayvacık ilçesine bağlı Behram köyünde 1960 yılından bu yana esnaflık yapan Hasan Cengiz, Athena Tapınağı ve Assos Antik Kenti'ni gezmeye gelip lokantasına uğrayan yerli ve yabancı turistlerin anılarını defterlerde biriktirmeye başladı. Turistler anı defterine Ayvacık ve Behram köyü ile ilgili olumlu düşüncelerini aktarırken, bazıları ise fotoğraflarını, saç tellerini, öğrenci kartlarını, tarih, isim ve soy isimle anılarını bıraktı. Hasan Cengiz, 63 yıllık esnaflık döneminde yerli ve yabancı turistlerin anılarından 35 defter oluşturdu.

Anı defterlerini sakladığını ifade eden Hasan Cengiz, "63 yıl önce tapınak yanında yaptığım çardak ile esnaflığa başladım. 5 yıl orada kaldıktan sonra köyün içinde bugünkü esnaflığımı devam ettiriyorum. Buraya gelen turistlere hizmet ederken, onların çektikleri fotoğrafları da anı defterinde yazdıkları anılarıyla birleştirdim. Gelen yerli ve yabancı turistler anılarını yazıyordu. O zamanlarda çok yabancı geliyordu ama artık çok turist gelmiyor. Yemek yemeye, içecek içmeye gelen yerli ve yabancı turistler yıllar sonra bu defterlere baktıklarında anılarını buluyorlar. Yazdıkları anılarını okuduklarında duygulanıyorlar, şaşırıyorlardı" dedi.

Hasan Cengiz'in oğlu Ahmet Cengiz ise, "63 yıldır yerli ve yabancı turistler Assos'a geldiklerinde, fotoğraflarını o zamanki dönemde öğrenci kartlarını yapıştırıp, anılarını bu deftere yazmışlar. İkinci kez geldiklerinde ise bu defterde, 10 sene, 20 sene ve 30 sene sonra anılarını bulup, o günleri hatırlıyorlar. Tekrar anılarını yazıyorlar. Şu anda 35 tane anı defterimiz var. Bu anı defterlerimizi tutmaya devam ediyor" diye konuştu.

Anı defterinde, kazada kaybettiği oğlunun resmini ve anısını görünce ağladı

63 yıllık 35'e yakın anı defterinde ilginç anıların da olduğunu kaydeden Ahmet Cengiz, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir Alman turist kafilesi Assos'u gezmeye geldi. Yaşlı bir kadın turist lokantamıza oturdu. Ben ona vakit geçsin diye anı defterlerimizi verdim. Defterleri incelerken bir anı defterinde oğlunun resmini ve yazısını gördü. Ağlamaya başladı. Rehber geldiğinde neden ağladığını öğrendiğimizde ise oğlu trafik kazasında ölmüş. Burada kazada ölen oğlunun fotoğrafını ve anı yazısını görünce çok duygulandı. Hatta burada turist kafilesinin yemeklerini ve içeceklerinin hesaplarını ödedi. Böyle ilginç anılarla da karşılaşabiliyoruz. Çoğunlukla Alman, Amerikan, İzlanda ve İtalyan yabancılar geliyor. Daha çok Alman ağırlıklı turist geliyor."

Ünlü futbolcunun çocukluk fotoğrafı da anı defterinde yer alıyor

Ahmet Cengiz, Almanların ünlü futbolcusu Dietmar Hamann'ın çocukluk fotoğrafının da babası tarafından anı defterine bir notla yapıştırıldığını belirtti.