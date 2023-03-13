Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, Cumhur İttifakı'na dahil olmaları için şart koştukları 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun"un kaldırılması talebini AK Parti'nin kabul ettiğini öne sürdü. Peki, 6284 sayılı kanunun nedir, maddeleri nelerdir? 6284 kaldırıldı mı?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, Cumhur İttifakı'na dahil olmaları için şart koştukları 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun"un kaldırılması talebini AK Parti'nin kabul ettiğini öne sürdü. Kanunun kaldırılacağı iddialarına ilişkin açıklama yapan Bakan Yanık, "6284 sayılı kanun, kadına yönelik şiddetle mücadele için yaptığımız en önemli yasal düzenlemelerden biridir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez" dedi.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya paylaşımında, "Muhafazakâr genç kadınlara seslenmek istiyorum. Biz baskıcı olan her şeyden arındık, demokratikleştik. Onlar en baskıcı olanı yanlarına çektiler. Kadına şiddetin önlenmesi kanununa savaş açanı ittifak ortağı yaptılar. Kazanım ve özgürlüklerinizin yok edilmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.