Ülkemizde her geçen gün şiddet olayları artarken 6284 sayılı kanun dönem dönem gündeme geliyor. Bu nedenle 6284 sayılı kanun nedir? Sorusu, sık sık araştırılan konular arasında yer almakta. Peki, 6284 sayılı kanun nedir? 6284 sayılı kanun hangi kanun, neyi içeriyor? 6284 sayılı kanunun içeriği ne?

6284 sayılı kanun nedir? Sorusu, bir süredir bu konunun gündemde olması nedeniyle internet üzerinde araştırılmakta. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal katıldığı bir televizyon programında ittifak şartı olarak AK Parti'ye 6284 sayılı kanunun kaldırılması taleplerini ilettiklerin öne sürdü. Peki, 6284 sayılı kanun nedir? 6284 sayılı kanun hangi kanun, neyi içeriyor? 6284 sayılı kanunun içeriği ne?

6284 SAYILI KANUN NEDİR?

6284 sayılı Kanun, şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirleri düzenliyor. Kanun'da şiddet; fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmenizle veya acı çekmenizle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketler olarak tanımlanıyor.