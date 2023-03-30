Seçim tarihi yaklaşırken gündeme gelen tartışmalar arasında 6284 sayılı kanun nedir? Sorusu da merak edilmekte ve internet üzerinde araştırılmakta. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi ile 6284 sayılı kanunun kaldırılması yönünde müzakere oldu mu?" sorusuna katıldığı canlı yayında yanıt verdi. Peki, 6284 sayılı kanun nedir?

6284 sayılı kanun nedir? Sorusu bir süredir gündemde yer alan tartışmalar neticesinde araştırılmakta. Cumhur İttifakı'na katılma kararı alan Yeniden Refah Partisi'nin 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un kaldırılmasını talep ettiği öne sürülürken, tartışmaları da beraberinde getirdi. A Haber yayınına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, 6284 sayılı kanun nedir?

6284 SAYILI KANUN NEDİR?

6284 sayılı Kanun, şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirleri düzenliyor. Kanun'da şiddet; fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmenizle veya acı çekmenizle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketler olarak tanımlanıyor.

6284 SAYILI KANUNUN CEZASI NEDİR?

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu'nun 13 maddesinde "Tedbir kararlarına aykırılık" başlığı altında düzenlenmiştir. Yasaya göre mahkeme tarafından konulan tedbir kararını ilk kez ihlal eden kişiye yine mahkeme kararıyla 3 günden 10 güne kadar hapis cezası verilir.

YENİDEN REFAH'LA 6284 SAYILI KANUNA İLİŞKİN MÜZAKERE YAPILDI MI?

"Yeniden Refah Partisi'yle 6284 sayılı Kanun'la ilgili müzakere yapıldı mı?" sorusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadın haklarında bizim verdiğimizi CHP iktidarları döneminde kadınlarımıza vermemiştir." şeklinde yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Muhalefet herkesi kendisi gibi beceriksiz zannediyor. Çünkü yaptıkları hiçbir şey yok. Ben 11 vilayetten Elazığ hariç hepsini gezdim. Muhalefetin büyükşehir belediyelerinden kimseyi göremedim. Muhalefet her zamanki gibi suistimal tarzla hareket ediyor. Partimizin bütün büyükşehir belediyeleri, şu anda deprem bölgelerinde kendilerine zemin oluşturdular, burada çalışıyorlar. Çadır kentler, konteynerler, prefabrikler kuruyorlar. Yemek, yiyecek, su A'dan Z'ye... Kullanma suyu ile içme suyunu birbirine karıştırmasınlar. Kullanım suyu farklı, içme suyu farklı. Biz oralara yüzlerde içme suyu gönderdik.