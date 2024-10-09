6284 kanunu nedir? Türkiye'de 8 Mart 2012'de kabul edilen ve 20 Mart 2012'de yürürlüğe giren 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun", şiddet mağduru kadınların, çocukların ve diğer aile bireylerinin korunmasını amaçlayan bir yasa olarak öne çıkıyor. Kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik bu yasa, çeşitli önleyici ve koruyucu tedbirler içermektedir. Özellikle kadın hareketlerinin çabaları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Türkiye'ye verdiği kararlar bu yasanın hazırlanmasında etkili olmuştur. Peki, 6284 nedir? İşte yanıtı...

6284 NEDİR?

6284 sayılı kanun, şiddet mağdurlarını korumak ve şiddeti önlemek amacıyla çeşitli tedbirler öngörür. Bu kanun, fiziksel şiddetle sınırlı kalmayıp psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddeti de kapsar. Türkiye'deki kadın hareketinin uzun süredir mücadelesini verdiği bu yasa, sadece evli bireyleri değil, aynı zamanda bekar bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takibe maruz kalan kişileri de koruma altına alır.

6284 SAYILI KANUN NEDİR, İÇERİĞİ NE?

6284 sayılı kanunun amacı, şiddet gören veya şiddet tehdidi altında olan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve takip mağdurlarını korumaktır. Yasada fiziksel şiddetin yanı sıra ekonomik, psikolojik ve cinsel şiddet de tanımlanmış, bu tür şiddetlerin önlenmesi için çeşitli önlemler getirilmiştir. Ayrıca şiddet mağdurları için barınma sağlanması, maddi yardım yapılması, psikolojik ve hukuki destek verilmesi gibi haklar öngörülmüştür.

Kanun kapsamında, şiddet uygulayan kişilere yönelik de bir dizi önleyici tedbir kararı alınabilir. Örneğin, bu kişilerden şiddet mağduruna yaklaşmamaları istenebilir, silah taşıma hakları kısıtlanabilir ve alkol kullanmamaları gibi kısıtlamalar getirilebilir.

6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN

6284 sayılı kanun, Türkiye'de aile içi şiddetin önlenmesi ve kadınların korunması açısından bir dönüm noktasıdır. Kanun, kadın hareketlerinin uzun yıllar süren çabaları ve AİHM kararlarının etkisiyle oluşturulmuştur.

Bu yasa, sadece evli bireyleri değil, aynı zamanda bekar bireyleri de kapsamına alarak şiddetle daha geniş bir çerçevede mücadele etmeyi amaçlar. Kanunun getirdiği önemli yeniliklerden biri, şiddetle mücadelede delil ve belge aranmaksızın önleyici tedbirlerin hemen alınabilmesidir. Bu, kadınların şiddete karşı korunmasında büyük bir adım olarak kabul edilir.