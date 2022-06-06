600 puanlık artış olursa ne olur? Ek göstergede 600 puanlık artış olursa maaşlar artar mı, azalır mı? 600 puanlık yükselme kimleri etkileyecek? - Haberler

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ek gösterge konusunda müjde verdi. Kabine Toplantısı sonrasında 3600 ek göstergede 600 puanlık artış ne anlama geliyor merak edildi. Peki, 600 puanlık artış olursa ne olur? Ek göstergede 600 puanlık artış olursa maaşlar artar mı, azalır mı? 600 puanlık yükselme kimleri etkileyecek? Ayrıntılar haberimizde...

EK GÖSTERGEDE 600 PUANLIK ARTIŞ OLURSA NE OLUR?

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ek gösterge konusunda müjde verdi. Tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gidileceğini söyleyen Erdoğan, "Ülkemizde 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı yıl başından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır. Yapılan artışlar halen emekli olan kamu görevlilerin maaşlarına yansıtılacaktır" dedi.

ÇALIŞAN VE EMEKLİ MEMURLARA 3600 EK GÖSTERGE MÜJDESİ

Erdoğan, Kabine toplantısında ele alınan 3600 ek gösterge konusuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Sosyal yardım şemsiyemizi genişleterek hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine izin vermeyeceğiz. Çalışmaları birlikte yürüttüğümüz Hazine ve Maliye Bakanımız ve ekonomi yönetimimizle beraber programımızı kararlılıkla uygulamayı devam edeceğiz. Kabine çalışmalarımızla bağlantılı bazı hususları sizlerle paylaşmak istiyorum. Memurlarımızın Ek Gösterge düzenlemesiyle ilgili çalışmayı tamamladık. Meclisimizin takdirine sunacak safhaya getirdik. Bu konu ilk gündeme geldiğinde öğretmen, polis, sağlık çalışanları ve din görevlilerimize Ek Göstergelerini 3600'e çıkarma sözü vermiştik.

"TÜM MEMURLARIN EK GÖSTERGELERİNDE 600 PUANLIK ARTIŞ"

Ancak bu görevler için yapılacak artışın memurlar arasında hiyerarşiyi bozacak durumu gördük. Tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık artışa gitmeyi kararlaştırdık. 5,3 milyon kamu görevlisinin tamamı yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır. Birinci dereceye gelmiş olma şartıyla tüm hak sahipleri 3600 ek göstergeye yükseltilecektir. Genel müdürlerin ek göstergeleri 4400, şube müdürü ve ilçe müdürü ek göstergeleri de 2200'den 3000'e çıkartılacaktır. Ek gösterge ile memur maaşlarında küçük artış olsa da emekli ikramiye ve maaşlarında ciddi kazanımlar getiriyor. Ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık memurun emekli aylığı 1234 ile 1391 lira arasında, emekli ikramiyesi de 44 bin ile 50 bin 150 lira arasında artacaktır. Düzenlemenin yürürlüğe gireceği yılbaşına göre çok daha yüksek seviyelerde gerçekleşecektir. Kamu görevlilerin maaşlarına da yansıtılacaktır. Mülki idare amirleri başta olmak üzere özlük haklarıyla ilgili makas iyileştirici düzenleme ile gerçekleştireceğiz. Ek göstergenin hayırlı olmasını diliyorum.

ARTIŞ, EMEKLİ KAMU GÖREVLİLERİN MAAŞLARINA DA YANSIYACAK

Yapılan artıştan halen emekli olan kamu görevlilerin maaşlarına yansıtılacaktır. Mülki irade amirleri başta olmak üzere yaptıkları işle özlük hakları arasındaki makas açılan kamu görevlileriyle ilgili iyileştirici düzenlemeyi bu kapsamda gerçekleştireceğiz."

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