6 yaşında tahta çıkan ve tahta çıktığında en genç padişah olan kimdir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada 6 yaşında tahta çıkan ve tahta çıktığında en genç padişah olan kimdir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

6 YAŞINDA TAHTA ÇIKAN VE TAHTA ÇIKTIĞINDA EN GENÇ PADİŞAH OLAN KİMDİR?

A: I Ahmed

B: II Osman

C: III Mustafa

D: IV Mehmed

Cevap: D

IV. MEHMED

IV. Mehmed veya Avcı Mehmed adıyla da anılır, 19. Osmanlı padişahı ve 98. İslam halifesidir. Padişah İbrahim'in Turhan Sultan'dan olan oğludur. Babasının tahttan indirilmesinin ardından 1648'de 6 yaşında tahta çıkan en genç padişah oldu.