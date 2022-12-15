6 yaşında gelin kim, olayı nedir ve Yusuf Ziya Gümüşel tutuklandı mı soruları gündemden düşmüyor. 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi skandalından sonra 6 yaşında gelin kim, olayı nedir ve Yusuf Ziya Gümüşel tutuklandı mı merak ediliyor. Peki, 6 yaşında gelin kim, olayı nedir? Yusuf Ziya Gümüşel tutuklandı mı?

Yusuf Ziya Gümüşel gözaltına alındı mı ve 6 yaşında gelin kim, olayı nedir merak ediliyor. 6 yaşında gelin kim, olayı nedir ve Yusuf Ziya Gümüşel tutuklandı mı sorularına yanıt aranıyor.Sanıklardan asayiş şube polisleri tarafından dün gözaltına alınmıştı. 6 yaşında gelin kim, olayı nedir? Yusuf Ziya Gümüşel tutuklandı mı? Detaylar haberimizdedir…

YUSUF ZİYA GÜMÜŞEL TUTUKLANDI MI?

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi skandalına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen ve her yerde aranan baba Yusuf Ziya Gümüşel gözaltına alındı. Sanıklardan Kadir İstekli ise asayiş şube polisleri tarafından dün gözaltına alınmıştı.

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli'yle evlendirdiğine yönelik hazırlanan iddianame kabul edildi. Soruşturma kapsamında Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kadir İstekli, asayiş şube polisleri tarafından gözaltına alınırken, baba Yusuf Ziya Gümüşel ise her yerde aranıyordu.

Sanıklardan Kadir İstekli'nin ardından baba Yusuf Ziya Gümüşel de gözaltına alındı. İstekli ve Gümüşel'in gün içinde adliyeye sevki bekleniyor.

6 YAŞINDA GELİN OLAYI NEDİR?

İddianame ve dava dosyasındaki iddialara göre Hiranur Vakfı'nın kurucusu bir babanın kızı H.K.G.'yi 6 yaşında iken imam nikahı ile evlendirmesi sonucu, kız uzun yıllar süren bu skandal sonrasında, çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını anlatarak şikayetçi oldu. Birgün gazetesinin duyurduğu ve mahkemeye ulaşan dosyaya göre,6 yaşındayken 29 yaşındaki bir müritle imam nikahı kıyılan H.K.G. ifadesinde cinsel istismarın kendisine bir oyun gibi gösterildiğini anlattı. İddianameye göre baba, İstanbul Çengelköy'deki bir medresede henüz 6 yaşındayken H.K.G'yi tarikat mensuplarından 29 yaşındaki bir adamla evlendirdi.

6 YAŞINDA GELİN KİM?

H.K.G.'nin savcılığa şikayetiyle ortaya çıkan olayla ilgili açıklamada bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise, "Bu vakıf ya da herhangi bir başka vakıf, her kim olursa olsun, başkanı, yöneticisi, mütevellisi a, b, c hiç önemli değil. Kim olursa olsun. Çocukların istismarı, şiddete uğraması bu ve benzeri bir eylemin tarafı ise hiç gözünün yaşına bakılmaz" ifadelerini kullanmıştı.