6 Şubat yas ilan edildi mi? Deprem için Milli Yas ilan edilecek mi?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04:17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem 10 kentimizi etkiledi. 6 Şubat Milli Yas ilan edilecek mi ve 6 Şubat yas ilan edildi mi sorularına yanıt aranıyor. 6 Şubat yas ilan edildi mi? Deprem için Milli Yas ilan edilecek mi? Detaylar haberimizdedir...

6 ŞUBAT YAS İLAN EDİLDİ Mİ?

6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle Milli Yas ilan edilmişti. Ancak 6 Şubat 2024 tarihinde tekrardan milli yas ilan edileceği konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.