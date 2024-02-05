6 Şubat'ta ne oldu? Geçen yıl 6 Şubat 2023 tarihinde ne oldu?

6 Şubat tarihi yaklaşırken, geçtiğimiz yılın aynı gününde meydana gelen olaylar hala merak konusu olmaya devam ediyor. Bugün, vatandaşlar 6 Şubat ne oldu? 2023 yılındaki (geçen yıl) 6 Şubat'ta neler yaşandı? sorularını yoğun bir şekilde araştırarak geçmişteki olayları hatırlamaya çalışıyor. 6 Şubat'ta ne oldu? Geçen yıl 6 Şubat 2023 tarihinde ne oldu? Detaylar haberimizdedir…

6 ŞUBAT'TA NE OLDU?

6 Şubat 2023 tarihinde, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerini sarsan depremler, büyüklükleri sırasıyla 7.8 ve 7.5 olarak ölçüldü. Bu depremler, toplamda 11 şehri etkilerken, maalesef 53 bin 537 kişi yaşamını yitirdi. Depremlerin yol açtığı yıkım sonucunda ise 38 bin 901 bina tamamen yerle bir oldu. Bu acı olay, bölgede derin izler bırakarak birçok aileyi etkiledi ve ülkemizi yasa boğdu.