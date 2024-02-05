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6 ŞUBAT'TA HATAY'DA OKULLAR TATİL Mİ? Salı günü (yarın) okullar tatil mi 2024? Hatay'da yarın okul var mı?

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Bugün, okullarda 2. dönemin ilk günü. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri eğitimlerine devam ederken, yarın 6 Şubat olması tatil olup olmayacağı konusunda soruları beraberinde getirdi. Özellikle Hatay'da okulların yarın tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. 6 Şubat'ta Hatay'da tatil mi? İşte detaylar!

Bugün okullarda 2. dönemin ilk günü. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri kaldığı yerden okula devam etmeye başlarken, yarın 6 Şubat olması bazı soruları gündeme getirdi. 6 Şubat'ta okullar tatil mi? Hatay'da okullar yarın tatil olacak mı? Detaylar haberimizde...

6 ŞUBAT HATAY'DA OKULLAR TATİL Mİ?

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen Hatay'da afetin birinci yıl dönümünde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Kararı Hatay Valiliği duyurdu. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay'da eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Kararı Hatay Valiliği duyurdu. Diğer illerden herhangi bir açıklama yapılmadı.

6 Şubat'ta Hatay'da okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi?

NE OLMUŞTU?

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem sonrası 11 kentte büyük yıkımlar görülmüş, depremde resmi verilere göre yıktığı ve binlerce insanın ölümüne neden olduğu kentte 53 bin 537 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

Depremin en çok yıkıma uğrattığı kentlerden birisi olan Hatay'da çalışmalar sürerken Valilikten eğitimle ilgili felaketin yıl dönümü olan 6 Şubat'ta eğitime 1 gün ara verildi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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