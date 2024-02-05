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6 ŞUBAT'TA ADIYAMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ? YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL OLACAK?

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6 Şubat'ta okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Veliler ve öğrenciler yarın hangi illerin tatil olacağını merak ediyor. 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla okullar tatil olacak mı? 6 ŞUBAT'TA ADIYAMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ? YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL OLACAK?

6 Şubat'ta okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Veliler ve öğrenciler yarın hangi illerin tatil olacağını merak ediyor. 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla okullar tatil olacak mı? 6 ŞUBAT'TA ADIYAMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ? YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL OLACAK?

6 ŞUBAT'TA ADIYAMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin en yıkıcı etkisinin görüldüğü Hatay'da felaketin yıl dönümünde eğitime 1 gün ara verildi. Eğitimle ilgili alınan karar Hatay Valiliği tarafından duyuruldu. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta tatil olacak mı sorusu merak ediliyor fakat henüz Kahramanmaraş Valiliğinden açıklama gelmedi.

6 ŞUBAT'TA ADIYAMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ? YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL OLACAK?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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