6 Şubat'ta okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Veliler ve öğrenciler yarın hangi illerin tatil olacağını merak ediyor. 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla okullar tatil olacak mı? 6 ŞUBAT'TA ADIYAMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ? YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL OLACAK?

6 ŞUBAT'TA ADIYAMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin en yıkıcı etkisinin görüldüğü Hatay'da felaketin yıl dönümünde eğitime 1 gün ara verildi. Eğitimle ilgili alınan karar Hatay Valiliği tarafından duyuruldu. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta tatil olacak mı sorusu merak ediliyor fakat henüz Kahramanmaraş Valiliğinden açıklama gelmedi.