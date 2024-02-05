6 Şubat tarihinde yaşanan depremin etkilediği iller hakkında bilgi verildi. Deprem sonrası birçok ilde hissedilen sarsıntılar ve oluşan hasarlar raporlandı. Deprem, özellikle deprem kuşağında yer alan illerde ciddi etkiler yarattı. 6 Şubat depreminden hangi iller etkilendi? Detaylar haberimizde...

6 ŞUBAT DEPREMİNDEN HNAGİ İLLER ETKİLENDİ?

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler ve sonrasındaki artçı depremler 15 milyona yakın nüfusun yaşadığı 11 ilimizde (Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Kilis, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Elazığ) büyük bir yık meydana geldi.