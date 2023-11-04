6 saat ifade veren Engin ve Dilan Polat'tan suçlamalara reddederek sadece ticaret yaptıklarını söylediler

Salı günü gözaltına alınan Engin ve Dilan Polat'ın aralarında bulunduğu 18 kişi sabah erken saatlerinde adliyeye sevk edildi. Çift, sorguda haklarındaki suçlamaları reddederek vergilerini de ödediklerini söyledi. Engin Polat ifadesinde atlık kazancının 150-200 bin TL olduğunu söylerken Dilan Polat da firma içindeki parasal işlere bakmayarak sadece marka yüzü olduğunu belirtti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan ve aralarında Dilan ve Engin Polat çiftinin de yer aldığı 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Kartal Adliyesi'ne sevk edildi. Dün akşam 6 saat ifade veren çiftin hakkındaki iddiaları reddettiği öğrenildi.

TİCARİ FAALİYET YAPTIKLARINI VE VERGİLERİNİ ÖDEDİKLERİNİ SÖYLEDİLER

Engin Polat ve Dilan Polat'ın sorgusu dün akşam 3.45'de tamamlandı. Yaklaşık 6 saat süren sorguda, Dilan Polat'a 26, Engin Polat'a da 40 sayfadan oluşan soru yöneltildi. CNN Türk'ten Merve Tokaz'ın ulaştığı bilgiye göre çift haklarındaki suç örgütü kurma, kara para aklama, vergi usul kanuna muhalefet ve resmi belgede sahtecilik iddiaları reddetti. Polat çifti sadece ticari faaliyet yaptıklarını ve vergilerini ödediklerini ifade ettiler.

"AYLIK GELİRİMİZ 150-200 BİN TL"

4 gün emniyette gözaltına kalan şüphelilerden bazılarının ifadelerine ulaşıldı. Elde edilen bilgilere göre Dilan Polat ve Engin Polat'a sorulan sorulardan biri operasyondan kısa bir süre önce neden adres değişikliği yaptıkları oldu. Çiftin bu soruya çocuklarımızın okulu için diye cevap verdiği, aylık gelirlerini ise 150-200 bin olarak beyan ettikleri öğrenildi.

DİLAN POLAT İFADE BOYUNCA AĞLADI

Öte yandan Dilan Polat'ın ifadesi boyunca ağladığı, kendisine yöneltilen sorulara, "Şirketlerin hareketleri, para giriş çıkışlarıyla eşim ve muhasebe birimi ilgileniyor. Ben sadece reklam yüzüyüm" şeklinde cevap verdiği belirtildi.

ENGİN POLAT: YOLSUZLUK YAPMADIK, BU PARALARI BİRİKTİRDİK

Engin Polat'ın ise söz konusu iddiaları kabul etmeyerek, "Şirket açtım kapattım doğru, battı şirketim. Yolsuzluk yapmadık, bu paraları biriktirdik. Çalıştık emek verdik" dediği öğrenildi. Engin Polat'ın babası Sezgin Polat'ın ise suçlamaları kabul etmeyerek her şeyi avukatları Ahmet Gün'ün ayarladığını söylediği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan biri olan Ahmet Gün'ün ise aylık gelirini 300 bin olarak gösterdiği, şirketlerin sadece avukatlığını yaptığını ifade ettiği öğrenildi.

SAVCILIK İFADESİ BAŞLADI

İfade işlemleri için Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na sevk edilen Dilan Polat'ın savcılık ifadesine başlandı. İfadeler üç Cumhuriyet Savcısı tarafından alınıyor.

200 MİLYON LİRA PARA GİRİŞİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çitinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

PARA AKLAMAYA ÇALIŞIRKEN SUÇÜSTÜ YAPILDI

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da toplam 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Soruşturma çerçevesinde çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiği, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemiş, paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 kişi daha yakalanmıştı.