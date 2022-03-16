6 rekatlık Berat Gecesi namazı nasıl kılınır? Berat Kandili gecesinde kılınacak 6 (altı) rekatlık namaz kılınışı ve tarifi nasıldır? Hangi sureler oku

Mübarek üç ayların ikincisi Şaban ayının ilk kandili Berat Kandilidir. Berat Kandili'nde gece namazı kılmak çok sevaptır. Mübarek Şaban-ı Şerif'in 15. gecesi yani Berat Gecesi kılınacak namaz vardır. Kılınacak namazlardan birisi de 6 rekatlık namazdır. Peki, 6 rekatlık Berat Gecesi namazı nasıl kılınır? Berat Kandili gecesinde kılınacak 6 (altı) rekatlık namaz kılınışı ve tarifi nasıldır? Hangi sureler okunur?

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2022?

Berat Gecesi mübarek Şaban ayının 15. gecesidir. Buna göre 2022 yılında Berat Gecesi 17 Mart Perşembe'yi 18 Mart Cuma'ya bağlayan gece idrak edilecektir. Yani Berat Kandili haftaya 17 Mart Perşembe günüdür. Dinimizde geceler önce geldiği için Berat Gecesi 17 Mart Perşembe akşam namazı ile başlamaktadır. Berat Kandili günü ise 18 Mart Cuma günüdür.

Berat Kandili Gecesi ne zaman : 17 Mart Perşembeyi 18 Mart Cumaya bağlayan gece (17 Mart Perşembe akşam namazı ile birlikte Berat Gecesi başlamış olacak. Akşam namazından imsak vaktine kadar olan süre gece olarak geçmektedir.)

17 Mart Perşembeyi 18 Mart Cumaya bağlayan gece (17 Mart Perşembe akşam namazı ile birlikte Berat Gecesi başlamış olacak. Akşam namazından imsak vaktine kadar olan süre gece olarak geçmektedir.) Berat Kandili Günü ne zaman : 18 Mart Cuma (18 Mart Cuma günü sabah namazından akşam namazına kadar olan süre Berat günüdür.)

BERAT GECESİNDE KILINACAK 6 REKATLIK NAMAZ VE TARİFİ NASILDIR?

1) Bir Sene Boyunca Hayırlı Kaderler Yazılması, Ömrün Uzayıp O Sene Ölümden Korunulması, Rızka Bereket Hâsıl Olup İnsanlara Muhtâc Olunmaması İçin Berâat Gecesi Kılınacak Altı Rekât Namaz ve Peşine Okunacaklar

İmâm-ı Zebîdî ve Şeyh Ahmed Deyrabî gibi birçok âlim ve fâzıl meşâyih (Rahimehümullâh) hazarâtı bu gecenin ihyâsı hakkında şu beyanlarda bulunmuşlardır:

Allâh dostları içerisinde halefin seleften tevârus (verâset yoluyla nakl)ettiğine göre, her kim Berâat Gecesi şu sayılanları yaparsa, o gece yaptığı bütün istekler kendisine verilerek murâdı hâsıl olur:

a) Akşam namazından sonra her rekâtta bir Fâtiha ve altı İhlas Sûresi okuyarak altı rekât kılar.

b) Her iki rekâtın selâmından sonra birer Yâsîn-i Şerîf okur.

- Birincisinde belâsız şekilde ömrüne berekete niyet eder.

- İkincisinde rızkına berekete niyet eder.

- Üçüncüsünde ise hüsn-ü hâtime (îmânla biten güzel bir gün sona erişme)ye niyet eder.

c) En sonunda "Berâat Gecesi duâsı" diye meşhur olan şu duâyı 10 kere okur.

(Kaynak : ez-Zebîdî, İthâfü's-sâdeti'l-müttakîn, 3/427; Ahmed ed-Deyrabî, el-Mücerrebât, sh:13)

Üç Yasîn Suresi'nden Sonra 10 Kere Okunacak Duâ: