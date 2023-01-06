6 Ocak Puan Durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puan durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat Bey kaç puan aldı?
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TV8'in gündüz kuşağı programı olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugünün yarışmacısı kaç puan aldı, kim kaç puan verdi merak ediliyor. İzleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 6 Ocak Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...
Ekranların fenomen programlarından Yemekteyiz, son dönemde en çok merak edilen programlar arasında. Günün puan durumunu, verilen puanları merak eden izleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün kazananı kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 6 Ocak Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? merak ediyor. Detaylar yazımızda...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 6 OCAK BUGÜNKÜ PUANLAR NASIL? KİM KAÇ PUAN VERDİ?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün (6 Ocak Cuma) Murat Bey yarışıyor. Bugün yarışmacılar Murat Bey'in evine konuk olacak. Murat Bey hazırladığı yemekleri birazdan diğer yarışmacılara sunacak.
Bu haftanın yarışmacıları:
- 1. gün yarışmacısı : Hamit Bey
- 2. gün yarışmacısı : Cahide Hanım
- 3. gün yarışmacısı : Safiye Hanım
- 4. gün yarışmacısı : Bedia Hanım
- 5. gün yarışmacısı : Murat Bey
Henüz puanlar verilmedi. Yarışmacılar yemekten sonra puanlarını verecek. Puanlar verilince konumuza ekleyeceğiz.
- Bedia Hanım'ın Murat Bey'e verdiği puan : 4 puan
- Hamit Bey'in Murat Bey'e verdiği puan : 6 puan
- Cahide Hanım'ın Murat Bey'e verdiği puan : 5 puan
- Safiye Hanım'ın Murat Bey'e verdiği puan : 4 puan
Murat Bey'in yarışmacılardan aldığı toplam puan : 19 puan