6 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! 6 Ocak Cuma günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 6 Ocak Cuma Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Manisa'da Yunusemre elektrik kesintisi, Akhisar elektrik kesintisi, Turgutlu elektrik kesintisi ve Şehzadeler elektrik kesintisi araştırılıyor. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detaylar!
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 6 Ocak Cuma günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre elektrik kesintisi, Akhisar elektrik kesintisi, Turgutlu elektrik kesintisi ve Şehzadeler elektrik kesintisi araştırılıyor. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 06.01.2023 09:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM SART MAHALLESİNE BAĞLI SAĞLIK, MENEKŞE,BAHRİYELİ, DİLEK, ZÜBEYDE HANIM, SÜMBÜL SOKAKLAR VE BU SOKAKLARA BAĞLI ALANLAR
- 06.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BÜNYANİOSMANİYE MAHALESİ TAMAMI
- 06.01.2023 09:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM KİLLİK MAHALLESİ SANAYİ BÖLGESİ
- 06.01.2023 09:00 13:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI HACIVELİLER,İSMET PAŞA MAHALLELERİ,GÖKAY TEKSTİL GES,MASKİ GÖLMARMARA ARITMA TESİSİ,MASKİ HACIVELİLER İÇME SUYU TESİSİ,CANAN TEKSTİL,ERKANLAR PAMUK ÇIRÇIR,BALCILAR PETROL,BİRGÜL ETİZ ÖZEKEN,VODAFONE GÖKTEPE BAZ İSTASYONU,BÖLGEDE BULUNAN İŞLETMELER,TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ VE ÖZEL TR
- 07.01.2023 00:00 04:00 TEİAŞ TRAFO BAKIM ÇALIŞMASI IŞIKLAR TEPEKÖY KİLLİK CABERFAKILI SERİNYAYLA SELCE KARACALAR ÇARIKTEKKE MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLARI
- 07.01.2023 00:00 01:00 ARIZA ONARIM BAKIM BAHARLAR BAHADIRLAR ŞEYHDAVUTLAR GÜNEYDAMLARI AVŞAR BAĞLICA ÇİMENTEPE YEŞİLTEPE EMCELLİ KAHRAMANLAR ÇAVUŞLAR ÇANAKÇI TIRAZLAR SİTELER AYAN AHMETAĞA SIĞIRTMAÇLI CUMHURİYET ZİYANLAR ÖZPINAR MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 07.01.2023 00:00 01:00 ARIZA ONARIM BAKIM KEMALİYE PİYADELER ALHA AZITEPE SOĞUKYURT KESTANEDERESİ TOYGAR YUVACALI KASAPLI MATARLI TÜRKMEN İSMETİYE ÇAĞLAYAN ÖRNEKKÖY GÜRSU YENİKÖY KURUDERE HORZUMSAZDERE HORZUMEMBELLİ ŞAHYAR MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 07.01.2023 04:00 05:00 ARIZA ONARIM BAKIM BAHARLAR BAHADIRLAR ŞEYHDAVUTLAR GÜNEYDAMLARI AVŞAR BAĞLICA ÇİMENTEPE YEŞİLTEPE EMCELLİ KAHRAMANLAR ÇAVUŞLAR ÇANAKÇI TIRAZLAR SİTELER AYAN AHMETAĞA SIĞIRTMAÇLI CUMHURİYET ZİYANLAR ÖZPINAR MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR