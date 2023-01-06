6 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 6 Ocak Cuma günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 6 Ocak günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 6 Ocak Cuma günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 06.01.2023 03:00 03:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ILICA,YENİKALE MAHALLELERİ,TERMAL TESİSLER
- 06.01.2023 03:00 03:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELERARASI,KORUTÜRK,İNCİRALTI MAHALLELERİ,KOÇTAŞ, JEOTERMAL, ALMAN KONSOLOSLUĞU, TERMAL OTEL,DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTE HASTANESİ
- 06.01.2023 03:15 03:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMTEPE,NARLI MAHALLELERİ,TÜRK TELEKOM
- 06.01.2023 03:30 03:45 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TELEFRİK,KORUTÜRK MAHALLELERİ,JEOTERMAL,BARAJ ARITMA,TELEFERİK TESİSLERİ
- 06.01.2023 03:45 04:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ILICA ,ÇAMTEPE MAHALLELERİ,PRENSES OTEL
- 06.01.2023 09:00 13:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIMDİRİK VE ERGENE MAHALLESİ-MUSTAFA KEMAL CADDESİ,FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ,150,151,152 SOKAKLAR VE CİVARI
- 06.01.2023 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ERZENE MAHALLESİ,ANKARA ASFALTI ,ANKARA UŞAK YOLU,MANİSA YOLU,SU POMPASI,116/5 SOKAK VE CİVARI
- 06.01.2023 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MENDERES MAHALLESİ,154,146,146/3,146/4,146/5 SOKAKLAR VE CİVARI
- 06.01.2023 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SAHİL EVLERİ MAHALLESİ,IRMAK ,PALMİYE,VENÜS,GELİBOLU,AKTAŞ,NİLGÜN HANIM,MASAL OKYANUS SOKAKLAR VE CİVARI
- 06.01.2023 09:00 15:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE ALİAĞA RES İHSAN DADAK ÖZEL TR, EGE ELEKTRİK İNŞAAT ÖZEL TR, ABKAR ELEKTRİK ÖZEL TR, SKY MADENCİLİK ÖZEL TR, KARAKUZU TR-1, ÇITAK TR-2, ORHAN DEMİR ÖZEL TR, YENİ KARAKÖY TR-1, GÜL GÜRER ÖZEL TR, UZUNHASANLAR TR-1, GERÇEK İNŞ. TAŞOCAĞI ÖZEL TR, PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ÖZEL TR, ÇITAK TR-1, GÜZELHİSAR SULAMA TR-3, ALOSBİ KAVŞAK ÖZEL TR-9, UZUNHASANLAR TR-2, İZSU ÇITAK ATIKSU ARITMA ÖZEL TR, ALİAĞA BELEDİYESİ DEPO ÖZEL TR, MEHMET UÇAN ÖZEL TR, VİKİNG SU POMPASI ÖZEL TR, YILMAZ GÜRSEL ÖZEL TR VE CİVARLARI
- 06.01.2023 09:00 12:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ÇAMOBA-DURMUŞLAR-HACIVELİLER-YENİLER-ALHATLI-KAPLAN VE CİVARLARI
- 06.01.2023 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SÜTÇÜLER MAH. KARADENIZLILER, YILDIRIM, EMEKLI, DUMAN, YILDIZ, TEKÇE, ÖMÜR, GAZI, MENEKŞE, EKIN, AKEVLER, SARIÇIÇEK SOKAKLARI VE CIVARLARI TR-7
- 06.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANCI MAH. MUMCANLAR SOKAK TR3 (B KOLU)
- 06.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇILE MAH. ÇAKALTEPE MAH.
- 06.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞLANANASI MAH. FEVZI ÇAKMAK CD. KELLECI PALA CIVARI TR-6
- 06.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜLDÜR FEVZI ÇAKMAK MH İNÖNÜ MH MERYAMANA CD TEYFIK YILMAZ CD
- 06.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEYREKLI MAH. KISMEN TR-14
- 06.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BADEMLI MAH. HACI MUSA MEVKII TR-32
- 06.01.2023 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DENIZLI MAHALLESI 33. SK., DENIZLI CD., 83. SK., 19/1 SK., 30. SK., 38. SK., HARBIYE CD., 24. SK., 16. SK., 16 SK., 83/1 SK., 62, 31, 502, 51 SK., 29. SK., 35 SOKAKLARDIR
- 06.01.2023 09:15 17:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANCI MAH. MERKEZ SOKAK TR1 (AKOLU)
- 06.01.2023 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞLANANASI MAH. 7007 SOKAK CIVARI
- 06.01.2023 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BULGURCA MAHALLESI TAMAMI
- 06.01.2023 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ORG. NAFİZ GÜRMAN MAHALLESİ,7125,7123,7123/1,7134,7058,7000,7130 SOKAKLAR VE CİVARI
- 06.01.2023 10:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇINAR,KAZIM DİRİK MAHALLELERİ,FATİH,YILDIRIM BEYAZIT,SANAYİ CADDELERİ,3,4,6,8 5,6,7,9,13,15, 16,17,18,19,20,21,101,110,111,112,113,114,115,116,117,118,1582 SOKAKLAR,TAMER KEÇECİ,YILPAR A.Ş.,TEVFİK SUTAŞ,ŞÜKRÜ RODOPLU,CARETTA DERİ ,APAK AMB.
- 06.01.2023 10:00 16:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE EKE KUMBARACI,ŞÖHRET ER,DİKİLİ BELEDİYESİ, ASLI ATAY,TURCELL VERİCİLERİ VE CİVARLARI
- 06.01.2023 10:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OCAKLI MAH. KISMEN TR-6
- 06.01.2023 11:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MANSUROĞLU MAHALLESİ,GENÇ ÖZGÜR KOOP 252 SOKAK VE CİVARI,TÜRK TELEKOM ÖZKANLAR SANTRALİ
- 06.01.2023 11:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMDİBİ MAHALLESİ,KEMAL PAŞA CADDESİ,615,619, 627, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744,745 SOKAKLAR VE CİVARI
- 06.01.2023 11:00 18:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KIRCALAR-SARICAOĞLU-İNEŞİR-ÜRKÜTLER-TOPALLAR-SINIRADA-ORUÇLAR-EKİZLER-KARALAR-GÜLTEPE-KATRANCI-HALİLAĞALAR VE CİVARLARI
- 06.01.2023 12:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ LATİFE HANIM,ZÜBEYDE HANIM MAHALLESİ,ALP BÖKE CADDESİ, YAMANLAR ÖZÜRLÜLER REHABİLİTASYON MERKEZİ,ÖRNEKKÖY MEZARLIĞI,S.S ÖRNEKKÖY TOPL.KOOP.,YAMANLAR ÖZÜRLÜLER YANI BELEDİYE GES ,İZMİRGAZ ÖRNEKKÖY SANAYİ SİTESİ,K.YAKA BLD GERİATIK MERKEZİ
- 06.01.2023 13:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI,AKSOY MAHALLELERİ,YALI CADDESİ,1780,1783,1783,1784,1785,1786, 1787,1813/1-2-3, 1803/2,1813,1819 SOKAKLAR VE CİVARI,YUNUS PARKI SAHİL YOLU
- 06.01.2023 13:30 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ERZENE MAHALLESİ-YÜZBAŞI İBRAHİM HAKKI CADDESİ,31,35,36,37,38,39,40,41,42,43, 44,54 SOKAKLAR VE CİVARI
- 07.01.2023 02:00 02:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İSKELE, ATATÜRK MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR
- 07.01.2023 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİFOÇA FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAHALLELERİ, CENGİZ TOPEL, ALİ STAİR, DEĞİRMENDERE CADDELERİ, AKAR, OKUL, ÇİĞDEM SOKAKLARI, İZMİR CADDESİ, ÇINAR SOKAK, ŞAFAK, MELİKŞAH, GAZİOSMANPAŞA, ORUÇ REİS,ORHAN GAZİ, KARAGÖZ CADDELERİ VE CİVARLARI
- 07.01.2023 09:00 11:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE EMİALEM MAHALLESİNİN TAMAMI ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI