6 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!

BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 6 Ocak Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 6 Ocak günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt elektrik kesintisi, Bağcılar elektrik kesintisi, Küçükçekmece elektrik kesintisi, Pendik elektrik kesintisi ve Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi...

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 6 Ocak Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt elektrik kesintisi, Bağcılar elektrik kesintisi, Küçükçekmece elektrik kesintisi, Pendik elektrik kesintisi ve Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri ilçelerine göre haberimizde yer almaktadır. İşte İstanbul elektrik kesintileri:

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34614393

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKEVLER mah 1059., 1060., 1061., 1062., 1063., 1064., 1065., 1066., 1067., FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 06/01/2023 00:00:00 - 06/01/2023 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34614427

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 375., 376. sk bölgelerinde 06/01/2023 09:00:00 - 06/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34616989

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AŞIK VEYSEL mah RESNELİ NİYAZİ, TALATPAŞA, VEDAT ALTUN sk bölgelerinde 06/01/2023 09:00:00 - 06/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34609419

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 252., 252/1., 253., 287., 289/1., FATİH sk bölgelerinde 06/01/2023 09:00:00 - 06/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34618865

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah ATİLLA, ORHAN sk bölgelerinde 06/01/2023 09:00:00 - 06/01/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34618522

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-SİLİVRİKAPI mah YEDİ ŞEHİTLER sk / YEDİKULE mah AKSUNGURLU, BESTEKÂR MUSA SÜREYYABEY, EĞRİDUT, HACI EVHADDİN, HACI EVHADDİN ÇEŞMESİ, HACI EVHADDİN ÇEŞMESİ ÇIKMAZI, HACI MANAV, HACI PİRİ, KALAYCI BEDRİ, KOMODOR ZEKİ IŞIN, KOMODOR ZEKİ IŞIN ARALIĞI, SAMANCI ODALARI, ZEMBEREK sk bölgelerinde 06/01/2023 09:00:00 - 06/01/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34614443

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah AKGÜL, AYIK, DAMLA, DEFNE, DEVA, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), GİYİM, KAMAROT, KAPTAN, KIMIZ, KİLLİ, ORMANLI, PİYALE, SEYLAP, SUSUZBAĞ, TALATPAŞA, TRUVA, YELKEN, YOĞURTÇU sk / MERKEZ mah MARMARA, MERKEZ CAMİ, NAMIK KEMAL, NUREL, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 06/01/2023 09:00:00 - 06/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.