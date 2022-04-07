6 Nisan UEFA Şampiyonlar Ligi gecenin maçları kaç kaç bitti? 6 Nisan Çarşamba 2022 günü Şampiyonlar ligi tüm maç sonuçları! - Haberler

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6 Nisan UEFA Şampiyonlar Ligi gecenin maçları kaç kaç bitti? 6 Nisan Çarşamba 2022 günü Şampiyonlar ligi tüm maç sonuçları!

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6 Nisan UEFA Şampiyonlar Ligi gecenin maçları kaç kaç bitti? 6 Nisan Çarşamba 2022 günü Şampiyonlar ligi tüm maç sonuçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu gece çeyrek final ilk maçları oynandı. Maçların sonuçları ise merak edildi. Peki 6 Nisan Çarşamba 2022 Şampiyonlar Ligi maçları kaç kaç bitti? Tüm maç sonuçları sizlerle...

Şampiyonlar ligi günün maçlarının ardından tüm sonuçlar merak edildi. Peki maçlar kaç kaç bitmiştir? Golleri kimler attı? Yeni puan durumları nasıl? 6 Nisan UEFA Şampiyonlar Ligi gecenin maçları kaç kaç bitti? 6 Nisan Çarşamba 2022 günü Şampiyonlar ligi tüm maç sonuçları! Yarı finale hangi takımlar çıktı? Kimler yarı finale yükseldi? İşte detaylar...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 6 NİSAN ÇARŞAMBA GÜNÜN MAÇLARI VE SONUÇLARI

Şampiyonlar Ligi 6 Nisan Çarşamba tüm maç sonuçları aşağıdaki gibidir.

  • Chelsea 1 - 3 Real Madrid
  • Villarreal 1 - 0 Bayern Münih

Dünkü (5 Nisan) maç sonuçları:

  • Benfica 1 - 3 Liverpool
  • Manchester City 1 - 0 Atletico Madrid

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL VE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Çekilen kura sonucu çeyrek finalde oluşan eşleşmeler şu şekilde:

  • Chelsea - Real Madrid
  • Manchester City - Atletico Madrid
  • Villareal - Bayern Münih
  • Benfica - Liverpool

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri ise şöyle olacak:

  • Manchester City - Atletico Madrid/ Chelsea - Real Madrid
  • Benfica - Liverpool/ Villarreal - Bayern Münih

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