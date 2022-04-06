6 Nisan Televizyon Yayın Akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 6 Nisan Çarşamba TV'de neler var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 6 Nisan yayın akışı Bugün hangi diziler var? 6 Nisan Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 6 Nisan Çarşamba ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 6 Nisan Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

6 NİSAN ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI (6 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA)

Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 10:00

Gelin Evi 12:00

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 15:00

Show Ana Haber 18:45

18:45 Oğlum 20:00

ATV YAYIN AKIŞI (6 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA)

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane 14:00

Esra Erol'da 16:00

ATV Ana Haber 19:00

Nihat Hatipoğlu ile İftar 19:20

Kuruluş Osman 20:05

KANAL D YAYIN AKIŞI (6 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA)

Arda'nın Ramazan Mutfağı 16:00

Arka Sokaklar 16:45

Kanal D Ana Haber 19:00

Sadakatsiz 20:00

IP Man 4 23:30

FOX TV YAYIN AKIŞI (6 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA)

Fulya ile Umudun Olsun 16:00

Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber 19:00

Celal ile Ceren 20:30

Son Nefesime Kadar 21:00

Mahkum 22:30

STAR TV YAYIN AKIŞI (6 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA)

Gerçeğin Peşinde 13:00

Pelin'in Mutfağı 16:00

Star Haber 18:30

İbo Show 20:00

TV8 YAYIN AKIŞI (6 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA)

Survivor Panorama 13:00

Canım Annem 14:45

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 16:00

Annenin sırrıdır Çocuk 20:00

TRT1 YAYIN AKIŞI (6 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA)

Ana Haber 17:00

İddiaların Aksine 17:25

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 17:30

Ramazan Sevinci 19:00

Kara Tahta 20:00

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz? — Haberler (@Haberler) April 6, 2022

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