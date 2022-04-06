6 Nisan Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 6 Nisan Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?



6 NİSAN'DA İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 14531322

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AYASOFYA, ELVAN, GÖK, SALİME sk/ HASTANE mah AYASOFYA, BALABAN, BERA, GÖKYÜZÜ, GÜLFER, HADIMKÖY-İSTANBUL, HAYRETTİN, KAÇKAR, TERAKKİ, ŞEHMUZ sk bölgelerinde 05/04/2022 08:00:00 - 05/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 14485665 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURUSU mah BAŞÖĞRETMEN, BOYACI MUSTAFA, DARI ALİ, DURUSU-YENİKÖY, ESEN, FERHAT TOKER, GENCAY, HASAN ÇAVUŞ, KAYAHAN, KRAL, MÜZE, PEMBE, TAŞTEPELER, VATANSEVER, ÇAM, ÇAVUŞ, ÖZTAŞ sk/ TERKOS mah ASMALI, BAYIRGÜLÜ, BİRSEN, DEMOKRASİ, DEMİRCANLAR, DUMAN, DURUSU-YENİKÖY, EYÜP MUSTAFA, GÜLLÜ, HACI İZZET, HAVVA NİNE, HOCA AHMET EFENDİ, KURT, KÜLTÜR, MAKİNİST MUSTAFA, MEHRİBEY, MUHSİN ÇAVUŞ, MUSA TAN, PAZAR YERİ, PEHLİVAN AHMET, PEHLİVAN MEHMET, RASİM AĞA, SEZENER, SUCU BASRİ, TERKOS-KARABURUN, UĞURALP, YUSUF BİLGİÇ, ZEYNEL ÇAYLAN, ÇAKIR MUSTAFA, ÇOBAN PÜSKÜLÜ, ÖMER İSMAİL, İPEK, ŞABANAĞA sk/ YENİKÖY mah DURUSU-YENİKÖY sk bölgelerinde 05/04/2022 10:00:00 - 05/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. AVCILAR

NO: 14524316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah İSTİKLAL sk bölgelerinde 05/04/2022 09:00:00 - 05/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 14365783 İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah KASAPOĞLU, YENİYOL sk bölgelerinde 05/04/2022 12:00:00 - 05/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BAĞCILAR

NO: 14150312

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1758., 1759., 1760., 1761., 1762., 1763., 1764., MEHMET AKİF, ŞEHİT HACI ALKAN sk/ KEMALPAŞA mah HACI BEKTAŞİ VELİ sk bölgelerinde 04/04/2022 04:30:00 - 04/04/2022 06:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14200306

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1593., 1597., 1598., 1599., 1600., 1601., 1606., 1607., 1612., BAĞCILAR ASFALTI sk/ YENİMAHALLE mah 1513., 1514., 1515., 1516., 1517., 1519., 1520., 1526., BAĞCILAR ASFALTI, MAHMUTBEY sk bölgelerinde 05/04/2022 08:00:00 - 05/04/2022 10:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14512323

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 885., 888., 889., 890., OSMAN GAZİ sk/ ÇINAR mah 842., 863., 864., 865., 866., 867., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 875., OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 05/04/2022 09:00:00 - 05/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14365585

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1995., 2002., 2004., 2005., FATİH sk/ SANCAKTEPE mah 885., 886., 887., 890., 915., 916., 917., 918., 919., 920., 921., 922., 923., 924., FATİH, ÇARŞI sk bölgelerinde 05/04/2022 09:00:00 - 05/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14512325

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 809., 853. sk bölgelerinde 05/04/2022 09:00:00 - 05/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14512324

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 809., 853. sk bölgelerinde 05/04/2022 12:00:00 - 05/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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