6 Nisan 2022 Haberleri
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6 Nisan 2022 Manşet Haberleri.
- Yoldan geçerken rastladıkları harabe eve giren gençler, içerideki mini morg yüzünden dehşete kapıldı
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'a talebini iletmişti! ABD, F-16 uçağının satışı ve modernizasyonu için yeşil ışık yaktı
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- Türkiye'de 6 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 41 kişi vefat etti, 10 bin 314 yeni vaka tespit edildi
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- Erdoğan 'Şimdi başka safhaya geçiyoruz' diyerek ekonomideki yeni adımların sinyalini verdi: Alım gücünü eskisinden yukarı çıkaracağız
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- Rusya-Ukrayna savaşında umutlandıran sözler Türkiye'den geldi: Dışişleri bakanları düzeyinde görüşme olabilir
- ABD'den Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar! Putin'in kızları da listeye eklendi
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- NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Ukrayna'yla ilgili endişelendiren sözler: Savaşın yıllarca sürebileceğini anlamalıyız
- Ümit Özdağ'ın 'Adayımız Mansur Yavaş' çıkışına CHP'den ilk yorum: Millet İttifakı'na olan güvenin ölçüsü
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- Eski Devlet Başkanı Medvedev: Putin, Vladivostok'tan Lizbon'a uzanan bir imparatorluk kurmak istiyor
- Ulaştırma Bakanlığı'ndan İstanbul'daki ulaşım zammıyla ilgili açıklama: İBB, şimdi fahiş zamları savunmuştur
- Kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi, ormanlık alanda ölü bulundu
- İstanbul'da ulaşıma zam yağmuru! Marmaray ücretlerine de yüzde 36 zam yapıldı
İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?— Haberler (@Haberler) April 6, 2022
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