6 Mart Puan Durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puan durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz Birsen Hanım kaç puan aldı?

TV8'in gündüz kuşağı programı olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bugünün yarışmacısı kaç puan aldı, kim kaç puan verdi merak ediliyor. İzleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 6 Mart Pazartesi Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

Ekranların fenomen programlarından Yemekteyiz, son dönemde en çok merak edilen programlar arasında. Günün puan durumunu, verilen puanları merak eden izleyiciler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün kazananı kim oldu? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugünün puanları nasıl, kim yarıştı? 6 Mart Pazartesi Zuhal Topal'la Yemekteyiz puan durumu nasıl, kim kaç puan aldı? merak ediyor. Detaylar yazımızda...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 6 MART BUGÜNKÜ PUANLAR NASIL? KİM KAÇ PUAN VERDİ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında bugün (6 Mart Pazartesi) Birsen Hanım yarışıyor. Bugün yarışmacılar Birsen Hanım'ın evine konuk olacak. Birsen Hanım hazırladığı yemekleri birazdan diğer yarışmacılara sunacak.

Bu haftanın yarışmacıları:

1. gün yarışmacısı : Birsen Hanım

2. gün yarışmacısı : Serdar Bey

3. gün yarışmacısı : Meryem Hanım

4. gün yarışmacısı : Sinem Hanım

5. gün yarışmacısı : Burak Bey

Henüz puanlar verilmedi. Yarışmacılar yemekten sonra puanlarını verecek. Puanlar verilince konumuza ekleyeceğiz.

Meryem Hanım'ın Birsen Hanım'a verdiği puan : 7 puan



Sinem Hanım'ın Birsen Hanım'a verdiği puan : 7 puan



Serdar Bey'in Birsen Hanım'a verdiği puan : 5 puan



Burak Bey'in Birsen Hanım'a verdiği puan : 5 puan

