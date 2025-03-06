6 Mart Perşembe 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Mart Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi

6 Mart Perşembe 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 6 Mart 2025 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 6 Mart 2025 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 180)

YÖNETMELİK

–– Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 9548)

ANA STATÜLER

–– Türkiye Basketbol Federasyonu Ana Statüsü

–– Türkiye Voleybol Federasyonu Ana Statüsü

GENELGE

–– İş Yerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi ile İlgili 2025/3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER

–– Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025-32/72)

–– Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/45)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2025-32/73)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 11/2/2025 Tarihli ve E: 2025/39, K: 2025/35 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 2/10/2024 Tarihli ve 2019/38905 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 2/10/2024 Tarihli ve 2020/22305 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 2/10/2024 Tarihli ve 2021/27110 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 30/10/2024 Tarihli ve 2020/2855 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 30/10/2024 Tarihli ve 2021/30974 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 30/10/2024 Tarihli ve 2022/17772 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

TÜMÜ