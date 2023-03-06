Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bir araya geldi. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler ve seçimin ana gündem maddesi olduğu Kabine toplantısı 4 saat sürdü. Peki, 6 Mart Pazartesi Kabine toplantısı kararları ne?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Gündemde deprem ve seçim var

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11 ili vuran deprem ve seçim gündemiyle toplanan Kabine toplantısı sona erdi. 4 saat süren toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor.6 Mart Pazartesi Kabine toplantısı kararları!

6 MART PAZARTESİ KABİNE TOPLANTISI KARARLARI!

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Cumhuriyet tarihinin en çok can kaybına, yıkıma ve acıya yol açan 6 Şubat depremleri ve sonrasındaki artçı sarsıntılar nedeniyle milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum Depremin ardından tüm imkanlarımızı seferber ettik. Toplamda 35 bin kişi ile dünyada eşi benzeri görülmemiş bir yardım kurtarma personelini bir araya getirdik.

"ASKERİMİZ SAATLER İÇİNDE HAREKETE GEÇTİ"

Deprem sonrası bakanlarımız koordinasyonu üstlendi. Askerimiz saatler içinde harekete geçti. Bakanlarımız afet bölgesinde daimi olarak görev aldı.

"ÇALIŞMANIN İLK SAATLERİNDE ARZU ETTİĞİMİZ ETKİNLİĞE ULAŞAMADIK"

Yıkım öylesine büyüktü ki çalışmanın ilk saatlerinde arzu ettiğimiz etkinliğe ulaşamadık. Şartların önümüze çıkardığı engellere elbette ki teslim olmadık. AFAD koordinasyonunda 81 vilayetin tamamının kamu gücünü saatler içinde harekete geçirdik. Depremden kısa bir süre sonra düzeni sağladık.

"HER ŞEHRİMİZE EN AZ 1 BAKANIMIZI DAİMİ OLARAK GÖREVLENDİRDİK"

Bakanlarımız sabah 09.00'dan itibaren deprem sahasında koordinasyonu üstlendiler. Her şehrimize en az 1 bakanımızı daimi olarak görevlendirdik. Tüm bakanlarımız kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili eksiklikleri tespit edip, milletimizin acılarını paylaştılar.

"ASKERİMİZ DEPREMDEN DAKİKALAR SONRA HAREKETE GEÇTİ"

Tüm birimlerimizi ülkemizin dört bir yanından görevlendirdiğimiz mülki idare personeli ile takviye ettik. Milletvekillerimizi deprem bölgesi illerinde görevlendirerek depremzedelerimizin yanında olmalarını sağladık. Askerimiz depremden dakikalar sonra harekete geçerek üzerine düşen görevi bihakkın yerine getirdi, getirmeye devam ediyor.

"POLİS VE JANDARMAMIZ ADETA DESTAN YAZDI"

Polisimiz ve jandarmamız arama kurtarmaya destekleri, hayati rolleriyle adeta destan yazdılar. Sağlık personelimiz kimi yerlerdeki zarar gören hastanelerimize rağmen yaralı olarak kurtarılan insanlarımıza şifa için insanüstü gayretle çalıştı, çabaladık.

"BELEDİYELERİMİZ DEPREM ŞEHİRLERİNE KOŞTU"

Belediyelerimiz, personeli, araç gerekçeleriyle deprem şehirlerine koştu. Madencilerimiz, ormancılarımızı, DSİ ekiplerimizi, Karayolları ekiplerimizi arama kurtarma çalışmalarına katılmak için hemen bölgeye gönderdik.

35 BİN KİŞİLİK ARAMA KURTARMA GÜCÜ

Gerekli eğitime ve donanıma sahip tüm sivil arama kurtarma potansiyelimizi değerlendirdik. Uluslararası yardım çağrımıza cevap veren NATO ve AB dahil profesyonel arama kurtarma ekiplerini hızla sahaya dağıttık. 35 bin kişiyle dünyada eşi benzeri görülmemiş arama kurtarma gücünü bir araya getirdik.