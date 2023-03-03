Kandil günlerinin Müslümanlar için büyük bir önem arz etmesi nedeniyle 6 Mart hangi kandil? Sorusu merak ediliyor. Yaklaşan yakın tarihte 6 Mart gününün hangi kandil günü olduğu araştırılmakta. Peki, 6 Mart hangi kandil? 6 Mart hangi kandil gününe denk geliyor? 6 Mart kandil mi, ne kandili?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre 6 Mart hangi kandil? Merak ediliyor. 6 Mart tarihinin yaklaşması nedeniyle 6 Mart hangi kandil gününe denk geliyor? Sorusu gündemde yer alıyor. Peki, 6 Mart hangi kandil? 6 Mart hangi kandil gününe denk geliyor? 6 Mart kandil mi, ne kandili?

6 MART HANGİ KANDİL?

2023 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvimine göre 6 Mart tarihi Berat Kandili olarak idrak edilecek. Şaban ayı 21 Şubat günü başladı. Şaban ayının 14. gecesi Berat Kandili olarak idrak ediliyor. Ayrıca 6 Mart tarihi pazartesi gününe denk gelmektedir.

2023 KANDİL GÜNLERİ

2023 yılı için kandil tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 26 Ocak Perşembe 2023

Miraç Kandili : 17 Şubat Cuma 2023

Berat Kandili : 6 Mart Pazartesi 2023

Kadir Gecesi : 17 Nisan Pazartesi 2023

Mevlid Kandili : 26 Eylül Salı 2023