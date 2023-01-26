İlk kez cumhurbaşkanı adayını konuşmak için İYİ Parti'nin ev sahipliğinde bir araya gelen 6'lı masanın 11'nci toplantısı sona erdi. Toplantının sonrasında Cumhurbaşkanı adayının kim olduğu araştırılıyor. Peki, 6'lı masayı adayı kim? Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı kim? 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı kimdir? İşte detaylar...

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6'lı masa, İYİ Parti'nin ev sahipliğinde 11'nci kez bir araya geldi. 12.00'de başlayan toplantı yaklaşık 9 saat sürdü. 6'lı masanın toplantısının ardından Cumhurbaşkanı adayının kim olduğu araştırılıyor. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı adayı merak konusu oldu. Peki, 6'lı masayı adayı kim? Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı kim? 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı kimdir? Detaylar haberimizde...

LİDERLERİN KISA AÇIKLAMALARINA YER VERİLDİ

Görüşme öncesi 6'lı Masa liderlerinden ortak video geldi. Bu ayın başında paylaşılan 'Yarının Türkiyesi İçin Cesaret Zamanı' adlı videonun ardından bugün 'Milletimiz İçin Buradayız' başlıklı ortak video paylaşıldı. Videoda altı genel başkanın kısa açıklamalarına yer verildi.

6'LI MASA ADAYI KİM?

6'lı Masa bugün İYİ Parti ev sahipliğinde 11. kez bir araya geldi. Toplantının ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, Millet İttifakı'nın seçeceği cumhurbaşkanı adayının belirlenme sürecinin konuşulduğu belirtilirken, nihai değerlendirmenin ardından söz konusu ismin kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.