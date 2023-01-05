6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı açıklandın mı, ne zaman belli olur merak ediliyor. Bugün bir araya gelecek olan 6'lı masa liderlerinin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu mu sorusuna yanıt aranıyor. Peki, 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı belli oldu mu? 6'lı masa toplanıyor!

Seçime kısa bir süre kala 6'lı masa bugün bir araya geliyor. 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı belli oldu mu ve 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı ne zaman açıklanır merakla bekleniyor. 6'lı masanın liderleri bugün Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor. 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı belli oldu mu? 6'lı masa toplanıyor! Detaylar haberimizdedir…

6'LI MASANIN CUMHURBAŞKANI ADAYI BELLİ OLDU MU?

Türkiye, Haziran ayında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlenirken, muhalefetin adayının kim olacağı halen gizemini koruyor. Bugün yapılacak 6'lı Masa toplantısına saatler kala değerlendirmelerde bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, görüşmede adaylık konusunun da açılacağını söyledi. Karamollaoğlu, "Türkiye'nin gündemine bu kadar girdikten sonra orada hiç konuşulmaması olmaz. Altılı masadan biri de olabilir, dışarıdan da olabilir" dedi.

Son olarak DEVA Partisi Genel Merkezi'nde toplanan 'altılı masa', Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun geçirdiği operasyon nedeniyle ertelenen toplantısını bugün düzenleyecek. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıda sıcak başlıklar ele alınacak. Halk TV'den İsmail Saymaz, Karamollaoğlu'nun kendisine 'altılı masa'da ortak aday konusunu açacağını doğruladığını bildirdi. Saymaz'a konuşan Karamollaoğlu şunları söyledi: "Bu konu mutlaka açılır. Gündeme gelir. Türkiye'nin gündemine bu kadar girdikten sonra orada hiç konuşulmaması olmaz. Altılı masadan biri de olabilir, dışarıdan da olabilir. Biz 'İlle de genel başkanlardan biri olsun' demedik. Ama 'genel başkanlar olamaz' da denmedi. Mühim olan, seçilme şansı yüksek bir aday olmalı."

"ANKETLER KILIÇDAROĞLU'NUN ŞANSININ YÜKSEK OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Çoklu aday ihtimaline sıcak bakmadığını belirten Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili daha önce "Şansı yüksek" açıklaması hakkında "Anketler öyle gösteriyor. Anketlerde ileri sürülen diğer arkadaşlar da Tayyip beyin önünde gözüküyor. Kılıçdaroğlu da önde. Fakat bu konular hiç görüşülmediği için olur mu olmaz mı tarzında değerlendirme yapmayı doğru bulmadım" dedi.

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