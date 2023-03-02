6lı masanın Cumhurbaşkanı adayı bugün belli olacak. Toplantı saatler önce başlamıştı. Vatandaşlar adayın neden hala açıklanmadığını ve toplantının neden hala bitmediğini merak ediyor. Peki, 6'lı masanın adayı neden açıklanmadı, yarın mı açıklanır? Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı bugün açıklanmayacak mı, neden, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği Altılı Masa toplantısı bugün saat 14:00'te başladı. Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını belirlemek için toplanan 6'lı Masa liderlerinin buluşmasından ilk fotoğraf kareleri geldi. Peki, altılı masa toplantısı halen devam ediyor mu? 6'lı masanın adayı neden açıklanmadı, yarın mı açıklanır? Altılı masa adayı bu hafta açıklanır mı, aday bu akşam açıklanacak mı? İşte ayrıntılar...

6'LI MASA TOPLANTISI BAŞLADI MI, BİTTİ Mİ, NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği Altılı Masa toplantısı bugün saat 14:00'te başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 18 Şubat'ta deprem gündemi ile gerçekleştirilen toplantının ardından bu kez Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Toplantı 2 Mart 2023 bugün saat 14:00 'da başlamıştı. Toplantının hala devam ettiği biliniyor. Şuana kadar toplam 5:30 saat oldu.

6'LI MASANIN CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM, BELLİ OLDU MU?

Tüm gözlerin çevrildiği toplantıda, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi bekleniyor. Toplantı sonrası açıklama yapılması öngörülüyor. Altılı masanın adayı henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

6'LI MASANIN ADAYI NEDEN AÇIKLANMADI, BUGÜN AÇIKLANACAK MI?

Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı bugün belli olacak. Fakat toplantı halen bitmedi. Toplantının bitiminin ardından adayın belirleneceği tahmin ediliyor.