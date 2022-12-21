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6'lı masanın adayı ne zaman açıklanacak? Altılı masa cumhurbaşkanı adayı ne zaman belli olacak?

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6'lı masanın adayı ne zaman açıklanacak? Altılı masa cumhurbaşkanı adayı ne zaman belli olacak?

Türkiye 2023 seçimlerine doğru giderken, "6'lı masanın adayı kim olacak?" sorusu halen belirsizliğini koruyor. Peki, 6'lı masanın adayı ne zaman açıklanacak? 6'lı masa cumhurbaşkanı adayı ne zaman belli olacak?

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6'lı masanın adayı ne zaman açıklanacak? Türkiye 2023 seçimlerine doğru giderken, "6'lı masanın adayı kim olacak?" sorusu halen belirsizliğini koruyor. Peki, 6'lı masanın adayı ne zaman açıklanacak? 6'lı masa cumhurbaşkanı adayı ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

Altılı masanın ikinci tur onuncu toplantısı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde 5 Ocak 2023'te yapılacak. Toplantıda 6'lı masanın adayının kim olacağının da konuşulması bekleniyor.

Toplantıda 6'lı Masa'nın Cumhurbaşkanlığı adayının da kim olacağının konuşulması beklenirken, seçim stratejilerin de masaya yatırılması planlanıyor

Öte yandan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, altılı masa toplantısı öncesi Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'a bugün ziyarette bulundu. Davutoğlu, Celal Bayar Köşkü'ndeki görüşmenin ardından gazetecilerin ziyaretin gündemine ilişkin sorusuna, "Liderlerle geçen hafta bir tur görüşme yapmıştık; sayın Kılıçdaroğlu, sayın Karamollaoğlu, sayın Akşener'le. Ama sayın İmamoğlu ile ilgili hüküm sonrasında sayın Uysal ve sayın Babacan ile görüşmemizi ertelemiştik. Bugün sayın Gültekin Uysal ile görüşme gerçekleştirdik. Yarın da sayın Babacan ile görüşeceğiz inşallah." yanıtını verdi.

6'lı masanın adayı ne zaman açıklanacak? Altılı masa cumhurbaşkanı adayı ne zaman belli olacak?

6'lı masada bulunan isimler şunlardır:

  • CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  • İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
  • SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
  • DP Genel Başkanı Gültekin Uysal
  • DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan
  • Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu
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