Seçimlere yaklaşık 4 ay kalırken 6'lı masanın adayı olarak 3 isim ön plana çıkıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Anlara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş adaylık için adı konuşulan isimler arasında. Peki, 6'lı masanın adayı ne zaman açıklanacak?

9 saatlik toplantı sonrası 6'lı masadan ortak bildiri: Erdoğan'ın bir kez daha aday olması mümkün değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihini "14 Mayıs" olarak açıklamasının ardından Türkiye seçim havasına girdi. Bu kapsamda İYİ Parti'nin ev sahipliğinde 11. kez toplanan 6'lı masa ilk kez cumhurbaşkanı adayını görüştü. Ancak 9 saatlik toplantının ardından aday açıklanmadı. Peki, 6'lı masanın adayı ne zaman açıklanacak?

6'LI MASANIN ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Toplantı sonrası yapılan ortak bildiride "Bugünkü toplantımızda seçimi kazanmaya ve ülkemizi halkımızın büyük bir teveccüh gösterdiği güçlendirilmiş parlamenter sistemle yönetmeye dair çok somut adımlar attık. Tamamlama aşamasına geldiğimiz Geçiş Sürecinin Yol Haritasını, Cumhurbaşkanı adayını belirleme süreciyle beraber nihai değerlendirme sonrası kamuoyuyla paylaşacağız." denildi.

Aday konusunda belirsizlik korunurken, 6'lı masa 12. toplantısı 13 Şubat'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Bu toplantıya kadar 6 siyasi parti "aday" için anket yapacak ve toplantıya bu anketlerle katılacak. Anketlerde ismi öne çıkan aday için değerlendirme yapılacak ve son karar kamuoyu ile paylaşılacak.

Seçimlere yaklaşık 4 ay kalırken 6'lı masanın adayı olarak 3 isim ön plana çıkıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Anlara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş adaylık için adı konuşulan isimler arasında.