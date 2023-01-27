Cumhurbaşkanı adayını konuşmak için bir araya gelen 6'lı masanın toplantı gerçekleştirmesinin ardından 6'lı masanın adayı Kılıçdaroğlu mu? Sorusu gündeme geldi ve merak edilmeye başlandı. Birçok vatandaş 6'lı masanın adayı Kılıçdaroğlu mu? Sorusuna yanıt aramakta. Peki, 6'lı masanın adayı Kılıçdaroğlu mu? 6'lı masanın adayı kim olacak?

6'lı masanın adayı Kılıçdaroğlu mu? Sorusu, gerçekleştirilen toplantının ardından merak edilmeye ve arama motorları üzerinde sorgulatılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihini 14 Mayıs olarak ilan etmesinin ardından, siyasi partiler seçim hazırlıklarına start verdi. Bu kapsamda 6'lı masa ilk kez aday konuşmak için İYİ Parti'nin ev sahipliğinde toplandı. Peki, 6'lı masanın adayı Kılıçdaroğlu mu? 6'lı masanın adayı kim olacak?

6'LI MASANIN ADAYI KILIÇDAROĞLU MU?

Seçim tarihinin belli olmasına rağmen 6'lı masanın adayı hala gizemini koruyor. Ancak CHP Genel Merkezi'ne asılan afiş sonrası herkes "6'lı masanın adayı Kılıçdaroğlu mu?" sorusunu sormaya başladı. Seçimlere yaklaşık 4 ay kalırken 6'lı masanın adayı olarak 3 isim ön plana çıkıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Anlara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş adaylık için adı konuşulan isimler arasında.

MANSUR YAVAŞ ADAY OLACAK MI?

6'lı masanın belirleyeceği olası cumhurbaşkanı adayı olarak ismi geçen iki isimden CHP lideri Kılıçdaroğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da bir temel atma töreninde bir araya geldi. Konuşması sırasında Yavaş, Kılıçdaroğlu'na dönerek, "İnşallah bu parkın açılışına Cumhurbaşkanı olarak teşrif edersiniz" dedi. O anlarda salondakiler ayağa kalkarak bu sözleri alkışladı.