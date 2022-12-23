6'lı masa toplantıları 6'lı masa liderlerinin ev sahipliğinde devam ederken vatandaşlar 6'lı masada HDP var mı, yok mu? Merak ettiler. Peki, 6'lı masada HDP var mı?

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6'lı masada HDP var mı? 6'lı masa toplantıları 6'lı masa liderlerinin ev sahipliğinde devam ederken vatandaşlar 6'lı masada HDP var mı, yok mu? Merak ettiler. Peki, 6'lı masada HDP var mı? İşte detaylar...

6'LI MASADA HDP VAR MI?

6'lı masada HDP bulunmamaktadır. 6'lı masa partileri şunlardır:

Cumhuriyet Halk Partisi

İYİ Parti

Saadet Partisi

Gelecek Partisi

DEVA Partisi

Demokrat Parti

6'LI MASA LİDERLERİ

6'lı masada bulunan isimler şunlardır:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu

6'LI MASA TOPLANTILARI

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı masa belirli aralıklarla toplantılarını düzenlemeye devam ediyor. 6'lı masa toplantılarının ana gündem maddesini 2023 seçimleri ve cumhurbaşkanı adaylığı konusu oluşturmaktadır.

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEME GEÇİŞ SÜRECİ

6'lı masayı oluşturan liderlerin toplantılarında gündemde güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş süreci, gelecek seçimlere ilişkin yol haritası ve sandık güvenliği yer alıyor. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için mutabakat metnine imza atan 6 muhalefet liderinin yapılan çalışmaların değerlendirmesini ve gelecek planlarını kararlaştırıyor.