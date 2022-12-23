6'lı masada HDP var mı, yok mu?
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6'lı masa toplantıları 6'lı masa liderlerinin ev sahipliğinde devam ederken vatandaşlar 6'lı masada HDP var mı, yok mu? Merak ettiler. Peki, 6'lı masada HDP var mı?
6'lı masada HDP var mı? 6'lı masa toplantıları 6'lı masa liderlerinin ev sahipliğinde devam ederken vatandaşlar 6'lı masada HDP var mı, yok mu? Merak ettiler. Peki, 6'lı masada HDP var mı? İşte detaylar...
6'lı masada HDP bulunmamaktadır. 6'lı masa partileri şunlardır:
- Cumhuriyet Halk Partisi
- İYİ Parti
- Saadet Partisi
- Gelecek Partisi
- DEVA Partisi
- Demokrat Parti
6'lı masada bulunan isimler şunlardır:
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
- İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener
- SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
- DP Genel Başkanı Gültekin Uysal
- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan
- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı masa belirli aralıklarla toplantılarını düzenlemeye devam ediyor. 6'lı masa toplantılarının ana gündem maddesini 2023 seçimleri ve cumhurbaşkanı adaylığı konusu oluşturmaktadır.
6'lı masayı oluşturan liderlerin toplantılarında gündemde güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş süreci, gelecek seçimlere ilişkin yol haritası ve sandık güvenliği yer alıyor. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için mutabakat metnine imza atan 6 muhalefet liderinin yapılan çalışmaların değerlendirmesini ve gelecek planlarını kararlaştırıyor.