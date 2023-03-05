6'lı Masa'ya ne olacak? Sorusu, Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan ayrılması ile gündeme geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan ayrılmasının ardından, 5 lider son durumu görüşmek üzere bir araya geldi. Peki, 6'lı Masa'ya ne olacak? 6'lı Masa nasıl devam edecek? 6'lı Masa 5'li Masa mı olacak?

İYİ Parti'nin 6'lı Masa'ya dönmek için bir şartı var: Bunu yaparlarsa süreç devam eder

6'lı Masa'ya ne olacak? Sorusu, güncel olayların ardından birçok kişi tarafından merak edildi. 6'lı Masa'da 5 lider Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı üzerinde uzlaşmaya varırken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener buna karşı çıktı. Kılıçdaroğlu isminin zorla dayatıldığını söyleyen Meral Akşener, masadan kalktı. Peki, 6'lı Masa'ya ne olacak? 6'lı Masa nasıl devam edecek? 6'lı Masa 5'li Masa mı olacak?

6'LI MASA'YA NE OLACAK?

Akşener'in restinin ardından 5 lider, olağanüstü toplanma kararı aldı. Toplantı saat 17.00'de Saadet Partisi Genel Merkez binasında başladı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen olağanüstü toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Partisi Genel Başkanı Gültekin Uysal katıldı. Karamollaoğlu, genel başkanları parti girişinde karşıladı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı 4 buçuk saat sürdü.

"BUGÜN DE AYNI İSTİKAMETTE DEVAM ETME KARARLILIĞINDAYIZ"

Toplantıdan sonra yapılan ortak açıklamada, aynı ilke ve hedefler doğrultusunda yola devam edileceği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Millet İttifakı olarak, bugün Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya geldik. Ülkemizin tüm toplum kesimlerinin en geniş yelpazede temsil edildiği ve bizatihi milletimizin kurduğu masamız ilk gün hangi ilke ve hedefler doğrultusunda kurulduysa, bugün de yine aynı istikamette çalışmalarına devam etme kararlılığındadır.