Millet İttifakı liderleri aday gündemi ile bir araya gelecek. 14 Mayıs'ta gerçekleşmesi beklenen seçimler öncesinde 6'lı masa bu kez aday konusunu konuşmak üzere toplanacak. Peki, 6'lı masa toplantısı ne zaman, saat kaçta? Millet ittifakı adayı kim olacak?

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Bu sorunun yanıtı için gözler 6'lı masanın bugün yapacağı toplantıya çevrildi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "2 Mart'ta Millet İttifakı 13'üncü cumhurbaşkanını belirleyecek.'' açıklamasında bulundu. Peki, 6'lı masa toplantısı ne zaman, saat kaçta? Millet ittifakı adayı kim olacak? İşte detaylar haberimizde...

6'LI MASA TOPLANTISI NE ZAMAN?

Millet İttifakı olarak seçime girmeye hazırlanan Altılı Masa'da yer alan siyasi partilerin liderleri, cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde toplanacak.

Toplantıda aday ismi belirlense bile kamuoyuna açıklanmayacak.

Adayın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, seçim kararını alıp, Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimini ilan etmesinin ardından özel bir tanıtım toplantısıyla kamuoyuna açıklanması planlanıyor.

Kulislerde adaylık için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu en güçlü aday gösterilse de, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil, bütün seçenekler masada olacak.