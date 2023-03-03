Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecinde olan 6'lı Masa'da kriz patlak verdi. Son toplantının ardından kameralar karşısına geçen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı Masa'da 5 parti liderinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi üzerinde anlaştığını, kendisinin ise Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı önerdiğini belirtti. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkan Akşener resti çekti. Peki, 6'lı masa toplantısı ne zaman? 6'lı masa aday açıklama toplantısı ne zaman?

Akşener'in restine 6'lı Masa'daki partilerden üst üste tepkiler: Hakikate saygı yoksa gerisini konuşmaya gerek var mı?

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki dakikalık video yayımladı. Videoda zehir zemberek ifadeler kullanan Kılıçdaroğlu, isim vermeden Akşener'i hedef alarak, "Sofra büyümek zorunda, bunu da kimse durduramaz. Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin, Erdoğan dilinin, yerinin olmaması gerekirdi. Bu sofraya oturanlar böyle oturdu, kalkan da ancak bu sebepten kalkacaktır." dedi. Peki, 6'lı masa toplantısı ne zaman? 6'lı masa aday açıklama toplantısı ne zaman?

6'LI MASA SON TOPLANTI NE ZAMAN?

12. kez gerçekleştirilen toplantıda Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı görüşüldü. Toplantıda bugün alınan kararların yönetim kurullarında görüşülmesi ve pazartesi günü liderlerin bir kez daha buluşması kararlaştırıldı. Millet İttifakı'nın 13. cumhurbaşkanı adayının pazartesi günü yapılacak olan 13. toplantıda netleşeceği belirtildi.

"ORTAK BİR ANLAYIŞA ULAŞMIŞ BULUNUYORUZ"

Toplantı sonrası altı siyasi partinin ortak imzasıyla metin yayımlandı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz.