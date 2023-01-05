6'lı masa toplantısı bitti mi? ADAY BELLİ OLUYOR! 6'lı masa toplantı kararları ne oldu? 6'lı masa toplantı sonucu!

6'lı masa toplantı kararları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına yönelik tartışmaların devam ettiği 6'lı masada, 10'uncu toplantı bugün gerçekleştirildi. Peki, 6'lı masa toplantısı bitti mi? 6'lı masa toplantısı devam ediyor mu, ne zaman bitecek? 6'lı masa cumhurbaşkanı adayı belli oldu mu, 6'lı masa açıklaması! İşte, Altılı masa toplantısı bitti mi, ne oldu? Detaylar...

6'lı masa adayı kim oldu? Altılı masa Cumhurbaşkanı adayını açıkladı mı? Altılı masanın adayı kim? 6'lı masa adayı açıklandı mı?

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6'lı masa toplantısı bitti mi, 6'lı masa kararları ne? Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına yönelik tartışmaların devam ettiği 6'lı masada, 10'uncu toplantı bugün gerçekleştirildi. Peki, 6'lı masa toplantısı bitti mi? 6'lı masa toplantısı devam ediyor mu, ne zaman bitecek? İşte, Altılı masa toplantısı bitti mi, ne oldu? 6'lı masa kararları!

6'LI MASA TOPLANTISI BİTTİ Mİ? 6'LI MASA TOPLANTI KARARLARI

6'lı masa onuncu toplantısını bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantının en önemli gündem maddesi ortak cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi olurken, yaklaşık 10 saat süren toplantının ardından gözler altı liderin yapacağı açıklamada.

6'LI MASA CUMHURBAŞKANI ADAYI AÇIKLANDI MI?

6'lı masanın 2023 seçimlerine hangi cumhurbaşkanı adayıyla gideceği, ortak aday çıkıp çıkmayacağı toplantının en önemli gündem maddesi oldu. 6 muhalefet partisi liderinin ortak açıklama yapması bekleniyor.

6'LI MASA SON TOPLANTISINDA NE OLMUŞTU?

6'lı masanın onuncu zirvesinden de fotoğraf kareleri ve görüntüler paylaşıldı. Millet İttifakı'nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanının 13 Şubat 2022 tarihinde başlattığı görüşmelerin ilk tur çalışmaları Saadet Partisi ev sahipliğinde 21 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanmıştı. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Altılı Masa'nın ikinci tur görüşmelerinin ilki 2 Ekim'de, CHP Genel Merkezi'nde yapılmıştı. Liderlerin dokuzuncu buluşması, 28 Kasım'da Demokrat Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilmişti.

5 OCAK 6'LI MASA TOPLANTISI

Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına yönelik tartışmaların devam ettiği 6'lı masada, 10'uncu toplantı bugün gerçekleştirildi. 12.00'de başlayan toplantı yaklaşık on saat sürdü. Toplantının ev sahibi olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı genel merkez binası önünde tek tek karşıladı.

6'LI MASA LİDERLERİ

6'lı masada bulunan isimler şunlardır:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu

6'LI MASADA PARTİLERİ

6'lı masada CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti bulunmaktadır.