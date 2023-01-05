6'lı masa toplantısı bitti mi? ADAY BELLİ OLUYOR! 6'lı masa toplantı kararları ne oldu? 6'lı masa toplantı sonucu!
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6'lı masa toplantı kararları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına yönelik tartışmaların devam ettiği 6'lı masada, 10'uncu toplantı bugün gerçekleştirildi. Peki, 6'lı masa toplantısı bitti mi? 6'lı masa toplantısı devam ediyor mu, ne zaman bitecek? 6'lı masa cumhurbaşkanı adayı belli oldu mu, 6'lı masa açıklaması! İşte, Altılı masa toplantısı bitti mi, ne oldu? Detaylar...
6'lı masa toplantısı bitti mi, 6'lı masa kararları ne? Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına yönelik tartışmaların devam ettiği 6'lı masada, 10'uncu toplantı bugün gerçekleştirildi. Peki, 6'lı masa toplantısı bitti mi? 6'lı masa toplantısı devam ediyor mu, ne zaman bitecek? İşte, Altılı masa toplantısı bitti mi, ne oldu? 6'lı masa kararları!
6'lı masa onuncu toplantısını bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantının en önemli gündem maddesi ortak cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi olurken, yaklaşık 10 saat süren toplantının ardından gözler altı liderin yapacağı açıklamada.
6'lı masanın 2023 seçimlerine hangi cumhurbaşkanı adayıyla gideceği, ortak aday çıkıp çıkmayacağı toplantının en önemli gündem maddesi oldu. 6 muhalefet partisi liderinin ortak açıklama yapması bekleniyor.
6'lı masanın onuncu zirvesinden de fotoğraf kareleri ve görüntüler paylaşıldı. Millet İttifakı'nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanının 13 Şubat 2022 tarihinde başlattığı görüşmelerin ilk tur çalışmaları Saadet Partisi ev sahipliğinde 21 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanmıştı. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Altılı Masa'nın ikinci tur görüşmelerinin ilki 2 Ekim'de, CHP Genel Merkezi'nde yapılmıştı. Liderlerin dokuzuncu buluşması, 28 Kasım'da Demokrat Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilmişti.
Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına yönelik tartışmaların devam ettiği 6'lı masada, 10'uncu toplantı bugün gerçekleştirildi. 12.00'de başlayan toplantı yaklaşık on saat sürdü. Toplantının ev sahibi olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı genel merkez binası önünde tek tek karşıladı.
6'lı masada bulunan isimler şunlardır:
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
- İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener
- SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
- DP Genel Başkanı Gültekin Uysal
- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan
- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu
6'lı masada CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti bulunmaktadır.