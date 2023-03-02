CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 18 Şubat'ta deprem gündemi ile gerçekleştirilen toplantının ardından bu kez Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Peki, 6'lı masa toplantısı bitti mi? 6'lı masa toplantısı ne zaman bitecek?

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6'lı masa toplantısı bitti mi? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 18 Şubat'ta deprem gündemi ile gerçekleştirilen toplantının ardından bu kez Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Peki, 6'lı masa toplantısı bitti mi? 6'lı masa toplantısı ne zaman bitecek? Detaylar...

6'LI MASA TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

6'lı masa toplantısı henüz bitmedi. Bittiğinde haberimizde gelişmeler yer alacaktır.

Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını belirlemek için toplanan 6'lı Masa liderlerinin buluşmasından ilk fotoğraf kareleri geldi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliği yaptığı toplantıda duvardaki Necmettin Erbakan fotoğrafı dikkat çekti.

FOTOĞRAFTAKİ DİKKAT ÇEKEN DETAY

Liderlerin toplantısından ilk fotoğraflar da sosyal medyada paylaşıldı. 6 liderin oldukça ciddi göründüğü bir karedeki en dikkat çeken detay ise duvardaki fotoğraf oldu. Büyük bir çerçeve içerisinde duvara asılan fotoğrafta, eski Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın da olduğu görüldü. Fotoğrafın, Müslüman ülkeler arasındaki işbirliğini artırmak için 1997'de Erbakan öncülüğünde kurulan Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Ekonomik Örgütü'nün bir toplantısından olduğu öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ADAYI BELİRLENECEK

Tüm gözlerin çevrildiği toplantıda, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi bekleniyor. Toplantı sonrası açıklama yapılması öngörülüyor.