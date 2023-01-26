6'lı masa toplantısı bitti mi? 6'lı masa toplantısı saat kaçta, ne zaman bitecek? 6'lı masa toplantısı kaç saat sürüyor?

6'lı masa ilk kez aday konuşmak için İYİ Parti'nin ev sahipliğinde toplandı. 6'lı masa toplantısının ne zaman biteceği merak konusu oldu. Peki, 6'lı masa toplantısı bitti mi? 6'lı masa toplantısı ne zaman bitecek? İşte detaylar...

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6'lı Masa bugün İYİ Parti ev sahipliğinde 11. kez bir araya geliyor. Toplantıda, ilk kez cumhurbaşkanı adayının isminin ve Hükümet Programı niteliğinde olan Ortak Politikalar Metni'nin ele alınması bekleniyor. Altılı masa toplantısının ne zaman biteceği araştırılıyor. Peki, 6'lı masa toplantısı bitti mi? 6'lı masa toplantısı ne zaman bitecek? Detaylar haberimizde...

LİDERLERİN KISA AÇIKLAMALARINA YER VERİLDİ

Görüşme öncesi 6'lı Masa liderlerinden ortak video geldi. Bu ayın başında paylaşılan 'Yarının Türkiyesi İçin Cesaret Zamanı' adlı videonun ardından bugün 'Milletimiz İçin Buradayız' başlıklı ortak video paylaşıldı. Videoda altı genel başkanın kısa açıklamalarına yer verildi.

6'LI MASA TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

İlk kez Cumhurbaşkanı adayının isminin konuşulacağı 6'lı masa toplantısı 7 saattir devam ediyor.