6'lı masa onuncu toplantısını bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantının ardından vatandaşlar, 6'lı masa toplantı kararları nelerdir? 5 Ocak 2023 Altılı masa toplantısında neler konuşuldu, hangi kararlar alındı? merak etti. Peki, Altılı masa toplantısında neler konuşuldu? Altılı masanın adayı bugün belli oldu mu? İşte detaylar...

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6lı masa kararları neler? merak edildi. Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına yönelik tartışmaların devam ettiği 6'lı masada, 10'uncu toplantı bugün gerçekleştirildi. 12.00'de başlayan toplantı yaklaşık on saat sürdü. Peki, 6'lı masa toplantı kararları nelerdir? 5 Ocak 2023 Altılı masa toplantısında neler konuşuldu, hangi kararlar alındı? 10. 6 lı Masa Kararları nelerdir?

6'LI MASA TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

5 Ocak Perşembe 2023 tarihinde 6'lı masa onuncu toplantısını Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantı sona erdi. Toplantının en önemli gündem maddesi ortak cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi olurken, yaklaşık 10 saat süren toplantının ardından gözler altı liderin yapacağı açıklamada.

6'LI MASA TOPLANTI KARARLARI NELER?

Toplantının ardından açıklamalar henüz yapılmadı. Yaklaşık 10 saat süren toplantının ardından gözler altı liderin yapacağı açıklamada.

6'LI MASA TOPLANTISINDA KİMLER VARDI?

Toplantının ev sahibi olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı genel merkez binası önünde tek tek karşıladı.

6'LI MASA CUMHURBAŞKANI ADAYINI AÇIKLAYACAK MI?

6'lı masanın 2023 seçimlerine hangi cumhurbaşkanı adayıyla gideceği, ortak aday çıkıp çıkmayacağı toplantının en önemli gündem maddesi oldu. 6 muhalefet partisi liderinin ortak açıklama yapması bekleniyor.

SON TOPLANTI DEMOKRAT PARTİ'DE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ

6'lı masanın onuncu zirvesinden de fotoğraf kareleri ve görüntüler paylaşıldı. Millet İttifakı'nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanının 13 Şubat 2022 tarihinde başlattığı görüşmelerin ilk tur çalışmaları Saadet Partisi ev sahipliğinde 21 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanmıştı. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Altılı Masa'nın ikinci tur görüşmelerinin ilki 2 Ekim'de, CHP Genel Merkezi'nde yapılmıştı. Liderlerin dokuzuncu buluşması, 28 Kasım'da Demokrat Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilmişti.