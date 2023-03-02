Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bir araya gelen 6'lı Masa toplantısı sona erdi. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, cumhurbaşkanı adayı konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaştık. Nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz." ifadelerini kullandı. Açıklamalar sonrası 6'lı masa son toplantı ne zaman yapılacak? Altılı Masa Cumhurbaşkanı açıklama tarihi ne zaman merak edildi.

6'LI MASA SON TOPLANTI NE ZAMAN?

12. kez gerçekleştirilen toplantıda Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı görüşüldü. Toplantıda bugün alınan kararların yönetim kurullarında görüşülmesi ve pazartesi günü liderlerin bir kez daha buluşması kararlaştırıldı. Millet İttifakı'nın 13. cumhurbaşkanı adayının pazartesi günü yapılacak olan 13. toplantıda netleşeceği belirtildi.

"ORTAK BİR ANLAYIŞA ULAŞMIŞ BULUNUYORUZ"

Toplantı sonrası altı siyasi partinin ortak imzasıyla metin yayımlandı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz.

"6 MART'TA KAMUOYU İLE PAYLAŞACAĞIZ"

Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

"BU MASA NOTER GÖREVİ GÖRMEYECEK"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu'nun "Altılı Masa'nın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için kurulduğu ve aday olmadığı takdirde de dağılacağı" yönündeki açıklamasına tepki gösteren İYİ Parti lideri Meral Akşener, "'13'üncü cumhurbaşkanını seçtireceğiz. Dolayısıyla o zaman rol icabı kurulmuş bir masa olur. Bu masa noter görevi görmeyecek. Bize söylenen bu değil." demişti.

AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU 27 ŞUBAT'TA GÖRÜŞMÜŞTÜ

27 Şubat'ta bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, rahatsızlıklara neden olan konuların büyük ölçüde çözüldüğünü belirtmişti.

CHP'DEN KILIÇDAROĞLU'NA TAM YETKİ

Son toplantı öncesi altılı masanın en büyük partisi CHP'de dikkati çeken bir gelişme yaşanmış, hafta sonu önce parti grubunu ardından Parti Meclisini toplayan Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi sürecinde CHP'nin tek yetkili ismi olmuştu. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bu karara ilişkin, "Böylece Cumhuriyet Halk Partisinin yetkili kurulları 13. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte olduğunu kararlılıkla bir kez daha ilan etti." ifadelerini kullanmıştı.