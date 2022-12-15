6'lı masa Saraçhane'de ne zaman, saat kaçta toplanacak ve altılı masa Saraçhane'de buluşuyor mu soruları gündeme geliyor. YSK üyelerine hakaretten 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşları yine Saraçhane'ye davet etmişti. Bugün ise altılı masa Saraçhane'de bir araya gelmesi bekleniyor. 6'lı masa Saraçhane'de ne zaman, saat kaçta toplanacak? Altılı masa Saraçhane'de buluşuyor! sorusu gündeme geliyor. Peki, 6'lı masa Saraçhane'de ne zaman, saat kaçta toplanacak?

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Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis kararı Türkiye'nin gündemine oturdu. Ardından, 6'lı masa Saraçhane'de ne zaman, saat kaçta toplanacak ve altılı masa Saraçhane'de buluşuyor mu soruları araştırılıyor. 6'lı masa Saraçhane'de ne zaman, saat kaçta toplanacak? Altılı masa Saraçhane'de buluşuyor. 6'lı masa Saraçhane'de ne zaman, saat kaçta toplanacak merak ediliyor. 6'lı masa Saraçhane'de ne zaman, saat kaçta toplanacak? Altılı masa Saraçhane'de buluşuyor! Detaylar haberimizdedir…

6'LI MASA SARAÇHANE'DE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA TOPLANACAK?

Ekrem İmamoğluna verilen hapis kararının ardından, siyasetin ve sanatın ünlü isimlerinden karara tepki geldi. İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla vatandaşları yine Saraçhane'ye davet etti. İmamoğlu 6'lı masa liderlerinin de alanda olacağını belirtti. Altılı masa liderleri bugün saat 16:00'da Saraçhane'de toplanacak.

ALTILI MASA SARAÇHANE'DE BULUŞUYOR

İmamoğlu Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Millet, iradesine liderleriyle sahip çıkıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, Sayın Karamollaoğlu, Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu ve Sayın Uysal'la buluşmak üzere sizleri yarın (perşembe) saat 16.00'da, Saraçhane'de, birliğe ve dayanışmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

EKREM İMAMOĞLU DAVASINDA SON DURUM NE?

Ceza 3 yıldan az olduğu için Ekrem İmamoğlu hapse girmeyecek. Karar İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'da kesinleşirse İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek, hiçbir seçimde aday olamayacak.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Ekrem İmamoğlu katılmadı. Duruşmaya taraf avukatları ve çok sayıda milletvekili de katıldı. Duruşmada Murat Ongun ve Necati Özkan tanık olarak dinlendi. Cumhuriyet savcısı bir önceki celse verdiği mütalaada 4 yıl 1 ay hapis ve siyasi yasak talebini yineledi Sanık avukatları mütalaaya ilişkin savunma yapmak için makul süre isteğini yerinde gören mahkeme duruşmayı erteledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İBB başkanlığı seçiminin 6 Mayıs'ta iptal edildiği, yenilenen seçimde Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği, 4 Kasım tarihli basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği öne sürülüyor. İddianamede İmamoğlu'nun 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret' suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması isteniyor. İddianamede dönemin YSK Başkanı Sadi Güven'in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu belirtiliyor.