6'lı masanın 11'inci toplantısı, İYİ Parti'nin ev sahipliğinde yapılacak. Kritik toplantıda, adaylık konusu ilk kez masada konuşulacak. Peki, 6'lı masa ne zaman toplanacak? 6'lı masa adayını ne zaman açıklayacak? 6'lı masanın gündeminde hangi konular olacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihini 14 mayıs işaret etmesinin ardından 2023 Seçim tarihinin yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Tüm gözler Millet ittifakına çevrilmiş durumda. 6'lı masa on birinci kez toplanıyor. Toplantıda ilk kez Cumhurbaşkanı adayının konuşulacağı bekleniliyor. Peki, 6'lı masa ne zaman toplanacak? 6'lı masa adayını ne zaman açıklayacak? Detaylar haberimizde...

6'LI MASA NE ZAMAN TOPLANACAK?

Muhalefet partilerinden oluşan Millet ittifakı6'lı masa, ortak bir aday üzerinde konuşmak için yinebugün toplanacak. Bu kez toplantıya İyi Parti ev sahipliğinde yapacak ,Toplantını ana gündemi seçim güvenliği ve Cumhurbaşkanı adayının kimin olacağı toplantıda konuşulacak. Toplantının ardından liderler basın açıklaması yapacak.

MİLLET İTİFAKI ADAYINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Bir süredir kamuoyunda merak edilenMillet ittifakının adayı kim olacak? Sorusu 2023 Seçimlerinin yakalamasıyla gündemdeki yerini almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14mayıs çağrısından sonra ibre 6 2lı masaya çevrilmişti. Konuyla ilgili açıklamaCHP2'li üst düzey bürokratlardan geldi. 6 'lı masanın adayının Şubatayında yapılacak toplantıdan sonra kamuoyunun duyurulacağı Ankara kulislerde konuşuluyor. Buna göre 6 'lı masanın adayını Şubat ayında duyurmasıbekleniyor.