6'lı masa liderleri kim? Güldür Güldür Show'da yayınlanan 6'lı masa liderlerinin toplantısını konu alan bir skecin yayınlanmasının ardından vatandaşlar 6'lı masa liderleri kim? merak etti. İşte 6'lı masa liderleri ve isimleri!

6'LI MASA LİDERLERİ

6'lı masada bulunan isimler şunlardır:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener

Genel Başkanı Meral Akşener SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu

6'LI MASADA PARTİLERİ

6'lı masada CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti bulunmaktadır.

6'LI MASA TOPLANTILARI

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı masa dördüncü toplantısını Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştiriyor. Toplantıda görüşülmesi beklenen konular arasında seçim güvenliği için alınacak önlemler, parlamenter sisteme geçiş süreci ve cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı tarihin netleştirilmesi yer alıyor.

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEME GEÇİŞ SÜRECİ

6'lı masayı oluşturan liderlerin saat 19.00'da başlayan toplantısının gündeminde güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş süreci, gelecek seçimlere ilişkin yol haritası ve sandık güvenliği olacağı bekleniyor. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için mutabakat metnine imza atan 6 muhalefet liderinin bugünkü toplantıda yapılan çalışmaların raporlarını incelemesi ve bir değerlendirme yapması bekleniyor.

MUHALEFETİN ADAYI KİM OLACAK?

2023 seçimlerine doğru geri sayım devam ederken henüz Cumhur İttifakı'ndan veya Millet İttifakı'ndan resmi bir aday çıkmadı. Vatandaşlar muhalefette adayın kim olacağını merak ederken gözler 6'lı masadan çıkacak karara çevrildi.

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