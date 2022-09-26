Erken seçim konularının ardından ülke gündeminde seçim hakkında merak edilenler yer almakta. Vatandaşın merakla araştırdığı ve beklediği konulardan bir tanesi de 6'lı masa Cumhurbaşkanı adayı kim? sorusunun cevabı. Arama motorlarında sıklıkla aratılan sorunun yanıtı araştırılmakta. 6'lı masa Cumhurbaşkanı adayı kim? 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? 6'lı masa Cumhurbaşkanı olarak kimi aday gösterecek?

6'lı masa Cumhurbaşkanı adayı kim? sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Erken seçim konusunun gündemde olmasıyla beraber Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Soruları da gündeme geliyor. Vatandaşın merakla araştırdığı sorulardan birisi de6'lı masa Cumhurbaşkanı adayı kim? sorusu oldu. Peki, 6'lı masa Cumhurbaşkanı adayı kim? 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? 6'lı masa Cumhurbaşkanı olarak kimi aday gösterecek?

6'LI MASA CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM?

Haberler.com stüdyosuna konu olan Deva Partisi Başkanı Ali Babacan, 6'lı masa Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorularına yanıt verdi. Ali Babacan, 6'lı masa Cumhurbaşkanı adayı hakkında şu sözleri söyledi; " Uzlaşma olması için her parti kendi hazırlığını yapacak, bitirecek ondan sonra da masada bunlar konuşulacak. Şuanda da tam o aşamaya geçiyoruz aslında. Niye? Çünkü, biz diyoruz ki temel politika alanlarında bir asgari müşterek oluşmadan zaten ortak adayın tespit edilmesi doğru değil diyoruz. Bizim duruşumuz o." Sözlerinin ardından şunları ekledi;

"Asgari müşterek oluşmadan zaten ortak adayın tespit edilmesi doğru değil çünkü biz ortak adayı belirlediğimizde ortak adaya şunu soracaklar; "Sen tarımda ne düşünüyorsun?". Çünkü şuandaki sistem tek bir kişide bütün icra yetkisini topluyor. Yani 6 parti desteklese de icra yetkisi tek bir kişide toplanacak. Dolayısıyla bir kişinin ne yapacağını, nasıl yapacağını adaylığıyla beraber deklare etmesi etmesi lazım. Yani Cumhurbaşkanı adayının bir seçim beyannamesi olması lazım. Seçim beyannamesinin içerisinde bütün bu başlıkların olması lazım. Başka türlü nasıl seçime gidecek? Mümkün mü?." Sözlerini dile getirdi. Seçim hakkında birçok konu hakkında açıklama yapan Ali Babacan'ın Haberler.com stüdyosunda verdiği röportajın videosu haberimizin sonunda yer almakta.

6'LI MASADA KİMLER YER ALIYOR?

6'lı masada bulunan isimler şunlardır:

• CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

• İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

• SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

• DP Genel Başkanı Gültekin Uysal

• DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan

• Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu

6'LI MASADA HANGİ PARTİLER VAR?

6'lı masada CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti bulunmaktadır.