6'lı masa Cumhurbaşkanı adayı kim? Sorusu, gündemdeki yerini koruyor. Altı siyasi partiden oluşan 6'lı masa dünkü toplantının ardından ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda ortak bir anlayışa ulaştıklarını, nihai kararı 6 Mart'ta açıklayacaklarını duyurdu. Peki, 6'lı masa Cumhurbaşkanı adayı kim? 6'lı masa Cumhurbaşkanı adayı belli oldu mu, son durum ne?

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6'lı masa Cumhurbaşkanı adayı kim? 2 Mart günü gerçekleştirilen toplantı ile birlikte sık sık araştırılan konular arasında yer aldı. Bugünse İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Genel İdare Kurulu'nu topladı. Toplantı ile birlikte 6'lı masa Cumhurbaşkanı adayı kim?sorusu tekrar gündeme geldi. Peki, 6'lı masa Cumhurbaşkanı adayı kim? 6'lı masa Cumhurbaşkanı adayı belli oldu mu, son durum ne?

MİLLET İTTİFAKI CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin GİK toplantısının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 5 partinin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istediğini belirten Akşener, "İYİ Parti olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini önerdik" diye konuştu. Millet ittifakı tarafından 6 Mart'ta açıklanacağı beklenen Cumhurbaşkanı adayına dair ortak bir açıklama gerçekleştirilmedi.